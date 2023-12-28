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"Іскандер", "Кинджал" і дрони: СтратКом порахував, скільки разів РФ атакувала Україну

Анастасія Ковальова
СтратКом порахував, скільки ракет випустила РФ по Україні

За даними відомства, від початку вторгнення Росія здійснила близько 3700 атак із використанням Shahed, 900 ударів "Іскандерами-М" і 48 обстрілів "Кинджалами". Також для ударів по Україні були задіяні зенітні С-300 і С-400.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія випустила приблизно 7400 ракет різних типів по території України. Про це повідомляють у пресслужбі"СтратКома".

"Третину з цієї кількості становили ракети С-300 і С-400. Близько 900 штук — балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" використали вже 48 штук", — ідеться в повідомленні.

Також, відповідно до інформації джерела, Росія здійснила близько 3700 атак з використанням безпілотних літальних апаратів "Шахед" по Україні, причому близько 2900 з них були успішно збиті Силами оборони.

Пост СтратКома

Нагадаємо, 27 грудня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла, що російські військові змінили тактику, а саме вони намагаються прокладати складні траєкторії руху дронів, щоб виснажити систему протиповітряної оборони, ускладнивши роботу Повітряних сил ЗСУ і завдати максимальної шкоди.

Того ж дня військовий експерт Олег Жданов заявив, що російські військові можуть завдати ракетного удару по Україні в новорічну ніч. За його словами, зараз окупанти мають близько тисячі ракет різних типів.