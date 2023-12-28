ЗС РФ почали рити окопи в Криму: в "Атеш" розповіли, до чого готується ворог (фото, відео)

Російські оборонні споруди в Криму не придатні до використання за призначенням та не зможуть нікого зупинити, розповіли в українському підпіллі.

Українське підпілля розвідало оборонні споруди Збройних сил Російської Федерації у Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" в Telegram.

"Атеш" демонструє оборонні споруди р*шистів у Чорноморському районі Криму", — йдеться у повідомленні.

Партизан показав окопи ворога в населеному пункті Окунівка, що на західному березі півострова. Таким чином противник готується до оборони Криму. Координати оборонних споруд — 45.367558, 32.780489.

"Як можна побачити, такі споруди не придатні до використання за призначенням. І нікого не зможуть зупинити!" — наголосили в підпіллі.

Нагадаємо, 27 грудня партизанський рух "Атеш" розвідав російську радіолокаційну станцію (РЛС) у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. Ліквідація такого типу систем потрібна для збільшення успіху українських ракетних ударів та атак безпілотними літальними апаратами по військових об'єктах ворога.

26 грудня партизани розповіли про розвідку території 68-го морського інженерного полку в Євпаторії в тимчасово окупованому Криму. Агенти руху зафіксували відсутність варти та будь-яких інших ознак охорони об'єкта. Крім цього, у листопаді "Атеш" зафіксував розміщення 50-60 одиниць військової техніки, ПМП, човни-штовхачі серії БМК на тягачах, понад 30 понтонних секцій ПМП без тягачів та намети для проживання особового складу.