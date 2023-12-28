Використовують Білорусь: росіяни продовжують вивозити українських дітей із ТОТ, — Лубінець

За словами омбудсмена, він жодного разу не отримав інформації від росіян про депортованих неповнолітніх українців.

Росія вивозить українських дітей із тимчасово окупованих територій, використовуючи для такої прихованої депортації Білорусь. Про це заявив в інтерв’ю агентству Укрінформ уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, росіяни постійно складають нові й нові списки дітей, які наразі перебувають на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій і Луганській областях. Вони вивозять дітей у Білорусь, приховуючи так, що діти врешті-решт опиняються саме в Росії.

"Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі", — заявив Лубінець.

Він вважає, що кількість викрадених Росією дітей на території Білорусі може сягати тисячі. За даними Єльського університету, наразі в Білорусь вивезено понад 2400 українських дітей. Проте, на думку омбудсмена, вони там перебувають тимчасово, перед відправкою в РФ, бо Білорусь — лише проміжний пункт у логістиці перед перевезенням дітей у Росію.

"Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини — це кропітка робота. Нам потрібно встановити, хто взяв дітей, звідки, як привіз їх на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно", — пояснив Лубінець.

І додає, що взагалі будь-яку інформацію отримати дуже складно.

"Або напряму, або через посередництво якихось партнерів, міжнародних організацій — таку інформацію нам не надають взагалі. Тобто я жодного разу не отримав жодної інформації про жодну українську дитину з боку російської сторони, вони її нам ніколи не надають", — констатує омбудсмен.

Викрадення дітей Росією

Із початку повномасштабної війни Росія систематично вивозить українських дітей в окупований Крим, Білорусь чи віддаленні регіони Росії. Після депортації дітей росіяни продовжують вчиняти щодо них незаконні дії — змінюють громадянство, передають у російські родини, "завертають" на кордонах під час спроб виїхати з Росії.

Станом на 7 грудня 2023 року офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей. Наразі відомо, що під так звану "тимчасову опіку" передано, тобто незаконно всиновлено, вже щонайменше 380 українських дітей. Зафіксовано кілька десятків фактів, за словами Лубінця, вилучення дітей із сімей українських біженців за кордоном.

Усі діти, які перебувають на територіях України, тимчасово підконтрольних РФ, потрапляють до списків військового обліку.

"Коли хлопчики досягають 16-річного віку, вони, за нашими даними, автоматично потрапляють під військовий облік у РФ. Потім це так і продовжується. Тобто його (підлітка — ред.) ведуть постійно до моменту, напевно, вручення повістки", — констатує омбудсмен.

Загальновідомо, що через незаконну депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна й уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.

На День Святого Миколая Україні вдалося повернути додому вісьмох дітей, повідомили ЗМІ. Перед цим розповіли про 18-річного Богдана Єрмохіна, якого вдалося вивезти за кілька днів до повноліття. Хлопця утримували в Москві, зупинили, коли він намагався втекти в Україну. Однак згодом, після певних переговорів, він повернувся в родину — до старшої сестри.