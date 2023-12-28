"Щоб не перешкоджало виживанню": закон про мобілізацію ще допрацюють, — Лубінець (відео)

Уповноважений ВР з прав людини розповів, що у нього вже відбулась нарада з Міноборони. Фахівці обговорили пункти, які суперечать Конституції, і знайшли деякі компроміси.

Законопроєкт про мобілізацію, який порушує права українців, буде допрацьований. Про це в ефірі телемарафону 28 грудня заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Ми всі повинні розуміти, що ми знаходимось в умовах повномасштабної агресії з боку РФ. Конституція України дозволяє обмежувати права, коли офіційно введений режим воєнного стану", — зазначив він.

Однак, зі слів чиновника, з іншого боку в законопроєкті не можуть бути прямо порушені права, які є базовими. Під час першого аналізу Лубінець побачив, що деякі запропоновані норми суперечать Конституції.

"Але вчора увечері у мене відбулася така робоча нарада невелика, на якій були присутні представники Міністерства оборони й були фахівці нашої інституції. Ми навіть в телефонному онлайн-режимі вже знайшли компроміси", — розповів він.

Омбудсмен запевнив, що під час наради спеціалісти дійшли згоди щодо того, як водночас забезпечити посилення мобілізації та не порушити права українців. З його слів, міністр оборони Рустем Умєров також переконаний, що порушувати права не можна. Проте голова Міноборони наголосив, що закон потрібен.

"Під час підготовки цього законопроєкту до внесення до сесійної зали буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. Наша інституція зробить так, щоб права були забезпечені й з іншого боку це не перешкоджало виживанню нашої держави", — пояснив Лубінець.

Він припустив, що законопроєкт — це результат запиту на мобілізаційний ресурс від Збройних сил. Чиновник переконаний, що в цьому питанні потрібно покладатись на думку керівництва ЗСУ: якщо війську потрібен новий закон про мобілізацію, це потрібно зробити.

Нагадаємо, у парламенті зареєстрували новий законопроєкт про мобілізацію. Він містить суворіші вимоги до обліку та призову військовозобов’язаних в Україні.

27 грудня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі пункти нового законопроєкту порушують права українців. Йдеться про санкції, які пропонують застосовувати проти ухилянтів.