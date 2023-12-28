"Працює, як і працювало": у ЗСУ висловилися про впровадження законопроєкту про мобілізацію

За словами представника Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, наразі призовний вік військовозобов'язаних громадян залишається в межах 18-60 років, а за мобілізацією нині призивають усе також від 27 років.

Проєкт закону про мобілізацію перебуває у стадії доопрацювання. Однак військовозобов'язані громадяни України вже мають оновити свої дані в ТЦК і СП, якщо вони цього ще не зробили. Про це повідомляє начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, на поточний момент існує законопроєкт, який перебуває в процесі доопрацювання.

"Я можу розповісти вам, як наразі функціонує ця система. Наразі жодних змін не відбулося. Усі, хто ще не оновив свої дані в ТЦК і СП, покликані це зробити", — розповів він.

За словами Фітьо, військовозобов'язаним необхідно з'явитися й актуалізувати свою інформацію.

Фітьо додав, що наразі у сфері питань мобілізації нічого не змінилося — все продовжує функціонувати так само, як раніше.

"Призовний вік військовозобов'язаних громадян — 18-60 років, зараз за мобілізацією від 27 років беруть, якщо немає причин для отримання відстрочки. Поки що жодних змін усе працює, як і працювало", — констатував він.

Він також додав, що мобілізація здійснюється планово.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що отримав запит на мобілізацію 500 тис. українців. Водночас верховний головнокомандувач заявив, що вирішуватиме, чи допустить мобілізацію 25-річних чоловіків.

26 грудня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів брифінг, на якому уточнив деякі питання щодо мобілізації та перебігу війни. Генерал зазначив, що війська дійсно потребують людей, оскільки Росія продовжує війну і готується набирати 450 тис. новобранців. Крім того, обґрунтував, чому термін служби пропонують встановити 36 місяців, а не, наприклад, 18 місяців.