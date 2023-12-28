"Були в Криму влітку": прогноз про захід ЗСУ на півострів у 2023 році збувся, — Юсов

За словами представника розвідки, різні заяви від військово-політичного керівництва є певною мірою зброєю. Ситуація для противника в Криму сильно погіршилася.

Прогнози щодо того, що ЗСУ цього року вдасться зайти на територію Кримського півострова, здійснилися, адже українці там справді були. Про це заявив представник Головного управління Міноборони (ГУР МОУ) Андрій Юсов в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, заяви офіційних осіб і військово-політичного керівництва країни є інструментом впливу і теж певною мірою зброя, однак якщо брати прогноз щодо Криму, то можна вважати, що це сталося.

Влітку 2023 року українським військовим вдалося проникнути на територію півострова і виконати деякі бойові завдання.

"Інформація від офіційних осіб, від військово-політичного керівництва, також є інструментом впливу. Вони робляться тоді, коли це потрібно і виходить відповідний результат. А що стосується конкретних заяв — вони здійснилися. Українці були в Криму цього року і цього літа", — заявив Андрій Юсов.

До слова, якщо брати загалом ситуацію на окупованій території, то для противника вона погіршилася. Росіяни не мають безпечного місця в Криму і вже кілька місяців переміщують інфраструктуру Чорноморського флоту з півострова до своїх кордонів, адже там нібито безпечніше.

"Це стосується, як перебазування частини суден частини, так і перенесення штабної інфраструктури. Це власне мовчазне визнання з боку агресора, що ситуація в Криму для них значно погіршилася", — продовжив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що вночі 24 серпня відбулася операція ГУР у тимчасово окупованому Криму. Спецпідрозділи на плавзасобах висадилися на берег у районі кількох населених пунктів. По завершенні спецоперації українські захисники без втрат залишили місце подій.

Пізніше в розвідці розповіли, що в селі Маяк, де проходила спецоперація, розташована база 3 радіотехнічного полку радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ. Вдалося ліквідувати три десятки окупантів і катер.