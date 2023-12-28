У експортерів зброї рекордний обсяг замовлень через Україну, — FT (інфографіка)

Найбільше зростання відзначається у Hanwha Aerospace. За два роки обсяг замовлень південнокорейського виробника САУ K9 зріс більш ніж у 7 разів — до 15,2 млрд.

На тлі війни в Україні та геополітичної напруженості в інших регіонах найбільші виробники зброї у світі збільшили портфель замовлень до рекордного рівня. За два роки показники зросли більш ніж на 10%. Про це йдеться у звіті Financial Times про 15 оборонних підприємств, у т.ч. і найбільших постачальників армії США.

За відомостями на кінець 2022 року, включно з відомостями про британську BAE Systems і південнокорейську Hanwha Aerospace, сукупний портфель невиконаних замовлень становив 777,6 млрд доларів, тоді як двома роками раніше було 701,2 млрд. У поточному році тенденція продовжилася.

За перше півріччя загальний обсяг замовлень оборонних компаній становив 764 млрд доларів, згодом уряди продовжували розміщувати замовлення — і обсяги випуску нарощувалися.

Обсяги замовлень збройових компаній

Стійкі витрати стимулювали інтерес інвесторів до цього сектору. Фондовий індекс MSCI — глобальний орієнтир для акцій галузі — зріс на 25% за останній рік. Європейський індекс акцій аерокосмічної та оборонної промисловості Stoxx за аналогічний період зріс більш ніж на 50%.

Журналісти також вивчили дані: Northrop Grumman, RTX, Boeing (оборона, космос і безпека), Thales, Leonardo, Rheinmetall, Dassault Aviation (оборона), L3Harris, Elbit Systems, Hanwha Aerospace, Saab and Airbus (оборона і космос).

Найбільше зростання відзначається у Hanwha Aerospace: за два роки обсяг замовлень виробника САУ K9 зріс більш ніж у сім разів — з 2,4 млрд до 15,2 млрд. Компанія з Південної Кореї збільшила свій обіг завдяки замовленням, пов'язаним з Україною, зокрема, постачанню до Польщі.

Нагадаємо, що США запропонували країнам G7 план конфіскації активів РФ.

Також повідомлялося, що Повітряні сили США у 2024 році оберуть наступника винищувача F-22.