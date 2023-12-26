Найважливіший крок: Повітряні сили США у 2024 році оберуть наступника винищувача F-22

Армія може підписати контракт, який дозволити пустити в серію літаки 6 покоління вже до кінця десятиліття. Найімовірніше Lockheed Martin конкуруватиме за угоду з Boeing.

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Повітряні сили США мають обрати наступника винищувача 5 покоління F-22 Raptor новітнім літаком наступного покоління. Про це повідомляє Defense News.

В межах програми Air Dominance у наступному році планується підписати контракт на бойову платформу 6 покоління. Очікується, що після вибору винищувача NGAD, до кінця десятиліття почнеться його серійне виробництво. Повітряні сили хочуть, щоб літак NGAD був сімейством систем з елементами пілотованих та безпілотних апаратів, а також розширені сенсорні можливості, супутникові системи та літаки.

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Через відмову Northrop Grumman брати участь в перегонах за контракт на винищувач наступного покоління, ймовірно, основна конкуренція буде між Lockheed Martin та Boeing. Проте генеральна директорка Кеті Уорден заявила, що компанія все ще може зробити ставку на версію винищувача NGAD для Військово-морських сил під назвою F/A-XX.

На наступний рік Повітряні сили запросили 585 млн доларів на новий двигун NGAP. Він буде мати елементи композитних матеріалів, які можуть витримувати високі температури для турбін та інші сучасні елементи.

Наразі в Повітряних силах США є два основних винищувачі 5 покоління F-35 та F-22. Вони мають різні версії та модернізації.

Нагадаємо, 13 липня експерти розказали, на що буде здатний винищувач 6 покоління NGAD.

13 грудня ЗМІ писали, чому в США хочуть "відправити на звалище" F-22 Raptor.