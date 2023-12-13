Майбутнє "Раптора": чому військові США хочуть відправити на звалище F-22

Причини списання криються в самій історії створення літака, зазначають експерти. Річ у тім, що існують кілька варіантів F-22, і два з них — Block 10 і Block 20 не мають повного функціоналу.

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Уже два роки поспіль ВПС США прагнуть списати частину винищувачів F-22 Raptor, але їхнім зусиллям перешкоджає Конгрес. На перший погляд, це суперечить звичайній логіці: військові виступають за скорочення озброєнь, а законодавці наполягають на збереженні їх у строю. Але яка насправді причина того, що американські військові хочуть відправити на звалище F-22 спробували з 'ясувати оглядачі Bulgarian Military.

Аналізуючи суперечність між американськими військовими та конгресменами, експерти дійшли висновку, що складність ситуація криється в "бурхливій історії" винищувача.

Ще за часів Холодної війни, а точніше в 1980-х роках, США ухвалили рішення про створення новітнього винищувача п'ятого покоління для боротьби за перевагу в повітрі на порозі конфлікту з СРСР, який назрівав.

Прототип YF-22A вперше піднявся в небо тільки 1990 року, а прогнозована потреба в 750 одиницях для ВПС і ще 550 для ВМС США здавалася малоймовірною. При цьому вартість програми з розробки машини злетіла до 70 мільярдів доларів. У підсумку американцям не залишалося нічого іншого, крім як розпочати виробництво літака.

Однак у результаті новий F-22 надійшов на озброєння тільки у Військово-повітряні сили США, тоді як американські військово-морські сили вважали за краще модернізувати свій F/A-18 Super Hornet. Крім того, замість запропонованих 750 винищувачів ВПС отримали лише 187 F-22 в результаті поступового скорочення.

Ранні версії винищувача, відомі як Block 10, не мали розширених функціональних можливостей і здатності застосовувати високоточне наземне ударне озброєння, що було обов'язковою умовою для літаків покоління 4+. Тільки після випуску Block 30 у 2006-2007 роках літак отримав повну функціональність, а у 2011 році його виробництво було повністю припинено.

Але залишилися ще машини 32 варіанту F-22 Block 20, які не володіють повним бойовим потенціалом і вимагають великих витрат на обслуговування. Автори матеріалу пишуть, що Пентагон хоче зняти з озброєння саме ці винищувачі F-22, які обходяться армійцям 75 000 доларів експлуатаційних витрат за льотну годину.

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Зрештою списання 32 літаків призведе до економії 485 млн доларів на рік, і ці гроші будуть спрямовані на розробку винищувача шостого покоління Next Generation Air Dominance — NGAD.

Тим часом Конгрес продовжує перешкоджати виведенню F-22 Block 20 з експлуатації, оскільки законодавці наполягають на збереженні загальної чисельності цих літаків у 1112 одиниць.

Раніше повідомлялося, що в імітаційному бою філіппінський легкий штурмовик FA-50PH зміг наблизитися до американського винищувача п'ятого покоління F-22 Raptor і "знищив" його. При цьому для ураження американського літака було "застосовано" ракету AIM-9 Sidewinder малої дальності.