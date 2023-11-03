Філіппінський легкий штурмовик FA-50 переміг у імітаційному бою винищувач F-22 Raptor

Під час маневрів FA-50PH зміг близько наблизитись до Raptora й імітував пуск ракети, що означало б втрату літака.

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Під час навчань філіппінський легкий штурмовик FA-50PH зміг наблизитись до американського винищувача 5 покоління F-22 Raptor й "знищив" його. Про це повідомляє Defence 24.

Філіппінський літак зміг здійснити сенсацію в імітації повітряного бою між легким штурмовиком FA-50 та винищувачем F-25 Raptor. Також в маневрах брали участь літаки Eurofighter Typhoon та Dassault Rafale. FA-50PH — це обмежений у можливостях повітряного бою літак, який для цього має лише один тип ракет AIM-9 Sidewinder малої дальності та гармату.

Це означає, що F-22 Raptor — винищувач 5 покоління з передовою авіонікою та бортовим радаром не зміг виявити літак, але і FA-50 мав би наблизитись на відстань пострілу Sidewinder. На короткій відстані F-22 все ж мав би перевагу завдяки надвисокій маневреності та потужності двигуна.

Теоретично F-22 може бути збитим в умовах реальних бойових дій. Така ситуація могла б виникнути, якби в небі було б багато ворожих літаків і після обміну першими ракетними залпами виник би хаос. Особливо, якби FA-50 було б чисельно більше.

Ймовірно, в навчаннях одразу робили акцент на тому, що FA-50 мав перевагу в небі. Відтак він зміг пройти на короткій відстані, достатній для пуску Sidewinder. F-22 зі свого боку, можливо, мав би ухилитись від ворожого літака на хвосту, але не зміг цього зробити.

FA-50 або ж KAI T-50 — це південнокорейський навчально-бойовий реактивний літак. Версія FA-50 — це легкий винищувач, який закуповувався Філіппінами з 2013 року

В будь-якому випадку, пишуть журналісти, успіх філіппінського льотчика — це досягнення для скромних Повітряних сил країни. FA-50 є найкращим літаком в строю Філіппін.

Нагадаємо, 11 жовтня журналіст показав найефектніші фото винищувача F-22 Raptor.

24 жовтня Південна Корея передала чергові легкі штурмовики FA-50 для польської армії.