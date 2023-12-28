Окупанти переозброїли захоплені українські бронекатери типу "Гюрза-М" (фото)

Війська РФ захопили МБАКи "Вишгород" та "Аккерман" під час окупації Бердянська. Відомо, що принаймні один з них ворог перевів у стрій Чорноморського флоту.

Російські окупанти переозброїли захоплені українські МБАК "Вишгород" та "Аккерман". Про це повідомляє російський телеграм-канал "Черноморский флот".

На фото окупанти показали два українських малих броньованих артилерійських катери "Аккерман" та "Вишгород", які ворог захопив під час окупації Бердянська. Замість українських артустановок БМ КАУ-30М у РФ встановили артустановки 2М-3М. Заявляється, що світлина датована 7 вересня 2023 року.

МБАК "Вишгород" (зліва) та "Аккерман" (праворуч)

2М-3М — це 25-мм спарена універсальна гармата, яка може уражати цілі на відстані до 3 км. Гармата є радянською розробкою, яка прийнята на озброєння ще у 1953 році.

Україна встановлювала на МБАК корабельну артустановку КАУ-30М, яка дистанційно керована та може уражати різноманітні броньовані цілі, в тому числі гелікоптери. Виготовляли їх на заводі "Кузня на Рибальському". Дальність ураження складає до 4 км.

КАУ-30М Фото: Вікіпедія

Російські війська ввели в стрій Чорноморського флоту МБАК "Аккерман" й присвоїли йому бортовий номер 201. Відомо, що українські МБАКи ворог тримає в Севастополі.

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