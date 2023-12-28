ЗС РФ намагалися здійснити штурм на Харківщині: атаку відбили ударними дронами (відео)

Воїни 14-та окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили 1 танк, 3 БМП та 30 окупантів. Також захисники поранили 10 російських військовослужбовців.

В результаті ранкового штурму позицій противника в населеному пункті Синьківка у Куп'янському районі Харківської області українські військові знищили 1 танк, 3 БМП та 30 окупантів. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі 28 грудня.

Крім того, воїни 14-та окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого пошкодили 1 танк та поранили 10 російських військовослужбовців.

За інформацією у відео, котре опублікував Сирський, противник розпочав артилерійську підготовку атаки. Паралельно ворог проводив задимлення місцевості димовими боєприпасами іноземного виробництва.

Підрозділи артилерії 14-та окремої механізованої бригади розпочали "пристрілювання" точок зустрічі ЗС РФ. Окрім того, на пошук противника відправили безпілотний літальний апарат.

На кадрах видно висування ворога із глибини, після чого українські військові завдали удару по першому танку РФ FPV-дроном.

Далі російський танк вийшов на рубіж відкритого вогню, де підірвався на мінному полі. Підрозділ артилерії завдав комплексного вогневого впливу на рухому групу мотопіхоти ворога.

Останню машину в групі противника українська бригада уразила вогнем ПТРК. На відео також видно, як окупанти тікають із поля бою.

ЗС РФ на заблокованій техніці намагалися покинути поле бою, однак наші військові завдали удару артилерійським снарядом й в ще одну БМП. Після цього, на опублікованому відео видно, як інші два російських танки підірвалися на мінах ТМ-62.

Нагадаємо, раніше волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко опублікував відео перебігу чергового російського штурму. Танковий підрозділ ЗС РФ намагався атакувати позиції ЗСУ на Куп'янському відтинку фронту. Для атаки росіяни обрали те ж місце, де перед цим втратили пів десятка бронемашин.