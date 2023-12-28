Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської ОДА: що про них відомо (фото)

Президент підписав документи про призначення на посади голів адміністрацій Вадима Філашкіна та Олександра Коваля. Фокус дізнався, що відомо про нових очільників ОДА.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій — Вадима Філашкіна й Олександра Коваля. Про це йдеться у відповідних указах №857/2023 та №858/2023, які опубліковані на сайті президента.

Попередньо, у вересні 2023 року, Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади голови Донецької ОДА.

А 12 грудня Кабінет міністрів погодив призначення голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій.

Укази Зеленського про призначення голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій — Вадима Філашкіна і Олександра Коваля Фото: Україна 24/7

Що відомо про Вадима Філашкіна

48-річний Вадим Філашкін з лютого 2019 року перебував на посаді заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Родом він з Миколаївської області. Навчався у Миколаївському державному педагогічному університеті, а також у Київському національному університеті внутрішніх справ.

Як зазначено на офіційному сайті Донецької обласної державної адміністрації, у період від 1995 по 2001 рік Вадим Філашкін проходив строкову службу в ЗСУ. До 2007 року служив за контрактом.

Вадим Філашкін

Працював в органах МВС України, зокрема був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Вадим Філашкін — кандидат юридичних наук за спеціальністю "кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність".

Олександр Коваль до призначення очолював Рівненську РДА Фото: Відкриті джерела

Олександр Коваль: що відомо про діяльність нового голови Рівненської ОВА

36-річний Олександр Коваль родом з Костопільщини. Як повідомляється на сайті РДА, чиновник має значний управлінський досвід. Працював у Костопільській райдержадміністрації, потім у Державній інспекції з контролю за використанням та охороною земель Управління Держкомзему в Костопільському районі.

Також був першим заступником, а згодом і головою Костопільської РДА. У 2021 році його призначили очільником Рівненської РДА.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Павла Кириленка, що раніше очолював Донецьку обласну військову адміністрацію (ОВА), на посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).