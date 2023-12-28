Ми за 1500 км від РФ: у Нідерландах закликали готуватися до війни з Москвою

Очільник армії Нідерландів попередив про можливий початок війни з Росією та закликав готуватися навіть цивільних громадян своєї держави.

Головнокомандувач армії Нідерландів Мартін Вайнен, який 1 січня йде у відставку, заявив, що країна та суспільство мають готуватися до війни з Росією. Про це військовий сказав в інтерв'ю Telegraaf 28 грудня, передає NL Times.

Мартін Вайнен заявив, що існує лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії. Він також наголосив на важливості усунення дефіциту кадрів у військах Нідерландів.

"Як нідерландська армія, так і суспільство в цілому повинні підготуватися до можливості війни з Росією. Наше суспільство повинно готуватися до цього", — сказав він в інтерв'ю.

Війнен сказав, що Нідерланди повинні наслідувати приклади таких країн, як Швеція, Фінляндія, країни Балтії. Ті держави, що межують з Росією або розташовані поруч з нею, краще підготовлені до початку війни.

"Суспільство має бути готове до того, коли щось піде не так. Для цивільних це означає зробити запаси їжі та питної води на випадок надзвичайної ситуації. Нідерланди не повинні думати, що наша безпека гарантована через те, що ми перебуваємо за 1500 кілометрів від РФ", — додав він.

Вайнен пояснив, чому Нідерландам потрбіно готуватися до війни

Війнен попередив, що Росія стає все сильнішою, тож і Нідерандам потрібна сильна армія у якості фактору стримування.

"Є лише одна мова, яку розуміє Росія, і це мова сильної армії. Тому важливо, щоб кадровий дефіцит у війську був виправлений", — сказав він.

Зазначимо, що Війнен залишає свою військову посаду, щоб очолити інфраструктурне агентство Rijkswaterstaat, яке є частиною Міністерства інфраструктури та водного господарства. Нову посаду він обійме з 1 січня 2024 року.

Тим часом прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що надання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України.

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