В Україні використовують три варіації гібридної ППО FrankenSAM, — експерт (відео)

За словами Олега Каткова, перший напрямок пов'язаний із застосуванням ракет AIM-9. У другому використовують ЗРК "Бук" із ракетами RIM-7 та AIM-7. А ось третя пов'язана із роботою Patriot.

В Україні працюють три проєкти перших гібридних комплексів ППО FrankenSAM, що дозволяють зберегти радянські системи у строю шляхом нових боєприпасів. Про це сказав головний редактор порталу Defense Express Олег Катков в коментарі журналістам телеканалу "Еспресо".

За словами Каткова, наразі можливо впевнено говорити про три напрямки перших гібридних комплексів ППО FrankenSAM, які вже відомі.

Перший проєкт — це інтеграція AIM-9. Ця ракета з інфрачервоною головкою самонаведення. Україна фактично отримає аналог комплексу MIM-72 Chaparral, який має дальність до 5 км, за висотою до 4 км. Це заміна ЗРК "Стріла-10", який використовує радянські ракети.

Коментар Олега Каткова див. з 7:15:43 хв.

"Ракета AIM-9 — це вкрай популярна ракета, це бестселер. Вона відносно дешева, і виробництво її продовжується", — пояснив Катков.

FrankenSAM дозволяє зберегти радянські системи у строю шляхом нових боєприпасів.

Другий проєкт — це ЗРК "Бук" з ракетою RIM-7 AIM-7 з дальністю понад 20 км. Виникало питання, де брати радянські ракети до "Бук", тому що їх виробляє тільки РФ. Водночас RIM-7 AIM-7 не є дефіцитом, це не нова ракета.

"Є доволі значні запаси, що дозволяє зберегти у строю основний ЗРК середньої дальності", — наголосив Катков.

Фахівець також додав, що шляхів для подальшого посилення ППО України величезний простір.

А третій проєкт — це Patriot з українською РЛС.

"І це фантастика", — додав фахівець.

За його словами, комплексів Patriot взагалі дуже мало у світі.

"Тому за сценарієм, що партнери передають пускові установки та запас ракет, а Україна разом із США інтегрує їх до власної радіолокаційної станції, знімає питання, як передавати Patriot Україні", — додав Катков.

Нагадаємо, про гібридні засоби протиповітряної оборони, які розробили в межах спільного із США проєкту FrankenSAMЄ, розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

За його словами, гібридні системи ППО — це швидке рішення, і вже розроблено п’ять таких проєктів. Якщо розробка комплексу протиповітряної оборони займає близько 3-4 років, то "гібридні" рішення ми отримуємо вже.

Тим часом інші експерти Defense Express зазначають, що лише останній пакет допомоги від США загальною сумою 250 млн доларів містить боєприпаси до систем HIMARS та NASAMS, а також артилерійські снаряди.

А директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець закликав якомога швидше затвердити закон про мобілізацію.