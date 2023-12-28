В Україні змінилися правила виплат родичам загиблих військових

Володимир Зеленський підписав ініціативу, яка передбачає, що військовий буде сам обирати — кому і в якому співвідношенні будуть нараховані кошти в разі його смерті або загибелі. Запрацювати закон може з квітня наступного року.

Військові отримають можливість визначати, хто отримуватиме компенсацію у разі їхньої смерті. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Норми встановлюють право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Це стосується виплати одноразової грошової допомоги наступним категоріям громадян:

військовослужбовцям, резервістам та військовозобов’язаним (призваним на навчальні та спеціальні збори чи для відповідного проходження служби у військовому резерві);

особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

працівникам об’єктів критичної інфраструктури;

посадовим особам місцевого самоврядування;

державним службовцям;

поліцейським.

Вказані категорії громадян отримуватимуть можливість визначати, кому та в яких відсотках здійснюватимуться виплати, зокрема одноразова грошова допомога у випадку їх смерті або загибелі. Відповідні норми діятимуть після приведення нормативно-правових актів Кабміну.

На одноразову грошову допомогу мають право непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи, малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець).

Уряд узгодить відповідну документацію до законодавства, щоб забезпечити з квітня 2024 року можливість складати особисте розпорядження.

Гроші рідним полонених і зниклих безвісти – ініціативи Ради

У парламенті, як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, мають намір посилити соціальний захист бійців Збройних сил України та поліцейських. Законом пропонувалося зберегти грошове забезпечення осіб начальницького та рядового складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин, і можливість виплати їхнім сім'ям. Норма не поширюється на громадян рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, якщо вони добровільно здалися в полон або самостійно залишили місце служби.

Нагадаємо, 28 грудня колишній нардеп Ігор Луценко назвав несправедливим законопроєкт щодо мобілізації. Він звернув увагу на те, що люди не знають відповідальних за такі ініціативи.