"Аналогів немає": експерт назвав мінуси САУ "Коалиция-СВ", які РФ перекине до Фінляндії

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, противник намагався зробити унікальне озброєння, якого немає навіть на Заході, проте вийшло далеко не те, що він хотів.

Росіяни продовжують лякати Фінляндію після того, як країна стала повноцінним членом НАТО. Цього разу пішла мова про озброєння, яке РФ погрожує розмістити на кордоні. Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков у коментарі "24 каналу" розповів, чим воно небезпечне.

За його словами, йдеться про нові самохідні гаубиці "Коалиция-СВ", які Кремль планує в найближчому майбутньому перемістити до кордонів із Норвегією та Фінляндією. Зброя досить специфічна і за своєю "міфічністю схожа на танк "Армата".

Тобто, Росія хвалиться новітніми зразками озброєння і його можливостями на тлі конкурентів із Заходу, проте в реальності САУ ще не використовувалася в бою, тому складно передбачити щось, розповідає військовий експерт.

Робили "Коалицию-СВ" дуже довго, і почалася реалізація проєкту ще в нульових або 2010-х роках. У Кремля з'явилася затія створити систему, яка буде нібито в рази кращою за артилерійські системи, що є на Заході, і використовуватиме при цьому снаряди калібру 155.

"Будь-яка 155-міліметрова система перестрілює 152-міліметрову. Тут фізику не проведеш. У снарядах 155 міліметрів більше заряду, більше "камера" тощо. Тоді в Росії навіть думали перейти на снаряди калібру 155 міліметрів. Але залишилися на снарядах 152 міліметри. "Коалицию-СВ" досить довго робили. Спочатку там планували зробити двоствольну систему, щоб вийти на 12 пострілів за хвилину. Але врешті-решт це вийшла просто нова "Мста" з довшим стволом, — каже Олег Катков.

Тільки буквально 2 місяці тому з'явилися дані, що САУ зрештою нібито пройшла всі випробування, однак це явно не той вид озброєння, який влаштовував би Росію. Їхнє виробництво буде на низькому рівні і вже повільно починається. Основна увага противника буде зосереджена на тому, щоб відновити радянські запаси.

"Це фактично буде "аналоговнет" як "Армата". Їх зроблять десь 10 — 12 — 14 одиниць, які кататимуться по полігонах. А потім там будуть розповідати фантастичні історії, як "Коалиция-СВ" "воює", — підсумував Олег Катков.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що в РФ окреслили цілі розширення війни і Фінляндія може стати другою Україною. За словами аналітиків, у російському інформаційному просторі заявили про територіальні та ідеологічні цілі розширення війни за межі України. У Фінляндії нібито зростають націоналістичні настрої.