Мобілізація в Україні: у Чернівцях чоловік вистрибнув із вікна ТЦК, подробиці

Інформацію про інцидент підтвердили в обласному центрі комплектування. Один із військовослужбовців вирішив утекти від призову через вікно на другому поверсі.

У Чернівцях чоловік, якого викликали до ТЦК, утік звідти, вистрибнувши з вікна. Стрибок виявився не дуже вдалим. Про це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався 28 грудня в будівлі міського Центру комплектації та соціальної підтримки. Один із військовозобов'язаних вирішив утекти від призову через вікно на 2 поверсі. Цю інформацію підтвердила речниця Чернівецького обласного центру комплектування Тетяна Гайдащук.

Унаслідок стрибка він невдало приземлився й отримав травми. На місце викликали "швидку", яка ушпиталила стрибуна до лікарні швидкої медичної допомоги.

Чоловік живий, у стабільному стані, перебуває в нейрохірургічному відділенні медичного закладу.

Нагадаємо, що керівник ТЦК в Запоріжжі допоміг понад 300 чоловікам ухилитися від мобілізації. За інформацією правоохоронців, підозрюваний зі спільниками брали за свої послуги від 2 до 3 тисяч доларів. Вони ставили ухилянтів на облік і звільняли від служби за станом здоров'я.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Одесі викрили працівника ТЦК, який допомагав чоловікам уникати служби в українському війську. Незаконною діяльністю він займався разом зі своїм братом.