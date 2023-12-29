Посилення мобілізації: адвокатка пояснила, чому не вийде проігнорувати електронну повістку

Військовозобов'язаним чоловікам потрібно буде зареєструвати Електронний кабінет призовника в разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

У разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію військовозобов'язаним чоловікам зможуть відправляти повістки електронною поштою. Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла в коментарі "ТСН.ua", чому не вийде проігнорувати такий виклик до ТЦК та СП.

Аніщенко зазначила, що після ухвалення законопроєкту кожна військовозобов'язана особа повинна буде зареєструвати Електронний кабінет призовника, куди приходитимуть повістки.

"По суті людина реєструється в єдиному реєстрі та зазначає свою електронну адресу й номер телефону", — сказала вона.

За словами адвокатки, в Україні електронна адреса та номер телефону не присвоюються за паспортом, тобто немає ознак ідентифікації. Проте, згідно з законопроєктом, у такому випадку чоловік несе відповідальність за надання достовірної інформації, коли реєструється в Електронному кабінеті.

Катерина Аніщенко наголосила, що це відбуватиметься за аналогією, як наразі працює електронний суд — на електронну адресу адвоката або фізичної особи приходять ті чи інші рішення. У разі потрапляння сповіщення в спам або якщо людина з інших причин не побачила листа, це не знімає відповідальності.

"Уже фрази: "Я не бачив", "Не заходив до електронного кабінету" чи "Не читав пошту", — не спрацюють. Оскільки ви маєте подати вашу чинну реальну електронну адресу, ваш реальний номер телефону", — пояснила вона.

Аніщенко додала, що це вважатиметься, що людина належним чином була повідомлена про обов'язок з'явитися до ТЦК та СП.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ Володимир Фітьо розповів, що громадяни можуть потрапити на військову службу до ЗСУ двома шляхами — через мобілізацію або укладання добровільного контракту з армією. Зокрема, у другому випадку людина зможе отримати направлення в обрану самостійно бригаду.

Раніше ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що у відсотковому співвідношенні кількість жінок, яка служить у ЗСУ більша, ніж у будь-якій армії країн НАТО.