Військовий флот РФ застаріває: експерт про потуги Путіна виробляти більше кораблів

Ще 2015 року у РФ було анонсовано численні програми, від атомного есмінця "Лидер" до УДК "Прибой", проте по лінії Адміралтейства їх було відкладено.

Президент РФ Володимир Путін 25 грудня був присутній на церемонії прийняття на озброєння трьох нових кораблів для російських ВМФ. У зв'язку з цим оглядач Фабріс Вольф дав оцінку потенціалу російських корабельників і стану російського флоту загалом. Матеріал опубліковано 28 грудня в Meta Defence.

На думку експерта, військовий флот РФ здебільшого складається з радянських кораблів, які, незважаючи на колишню міць, неухильно застарівають, як у плані технічному, так і суто фізичному, про що свідчить, наприклад, авіаносець "Адмирал Кузнецов".

Вольф нагадав, що єдиний авіаносець "Адмирал Кузнецов", а також два атомні крейсери "Киров", два звичайні крейсери "Слава" і десять есмінців класів "Удалой" і "Современный", які входять до складу бойового корпусу ВМФ Росії, було прийнято до ладу між 1985 і 1998 роками. Ці кораблі потребують значних зусиль з обслуговування та модернізації, але часто терміни виконання робіт, як і повернення до ладу, затягуються.

"Характерно, що роботи з модернізації цих великих з'єднань ВМФ розтягуються на кілька років, як у випадку з атомним крейсером "Адмирал Нахимов", модернізацію якого розпочато 2015 року, при цьому надходження корабля в стрій не очікується до 2024 року", — зазначив Вольф.

Що стосується виробничих потужностей російських корабелень, то вони стикаються, на думку експерта, зі значними труднощами. Попри всі потуги російської влади й, зокрема, Путіна, який зробив модернізацію Військово-морського флоту Росії пріоритетним завданням обороноздатності країни, більшість програм з будівництва кораблів було відкладено.

Наприклад, будівництво фрегата "Адмирал Горшков" — першої одиниці проєкту 22350, розпочалося ще 2006 року, але до складу Північного флоту корабель увійшов лише в липні 2018 року.

Також у 2015 році були анонсовані численні програми, від атомного есмінця "Лидер" до універсального десантного корабля "Прибой", включно з важкими фрегатами проєкту 2230М. Через деякий час російські пропагандисти розповіли про те, що нові кораблі будуть оснащені за останнім словом військових технологій. Нібито кораблі оснастять гіперзвуковими ракетами, бойовими лазерами та електромагнітними гарматами.

Однак відтоді більшість із цих програм модернізації російського флоту було відкладено або просто перестали розглядати по лінії Адміралтейства. А зусилля більшою мірою були спрямовані на створення більш легких військово-морських одиниць і підводних човнів.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, РФ готується до майбутньої конвенційної війни з НАТО і розширює свій військово-морський потенціал далеко за межі України та Східної Європи. У планах Москви кількісно посилити військово-морський флот в Арктиці, на Далекому Сході, Чорному, Балтійському та Каспійському морях