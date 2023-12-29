Ракетний удар по Одесі: троє загиблих, серед поранених є діти (фото)
За словами глави ОВА Олега Кіпера, на місце інциденту прибули рятувальні служби, які надають допомогу тим, хто цього потребує. Людей продовжують шукати під завалами.
Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе посеред ночі, а вже вранці завдали ракетних ударів по місту. Про це 29 грудня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації у своєму Telegram-каналі.
За його словами, противник вдарив по житлових будинках, у яких у той момент перебували люди. У результаті двоє місцевих жителів загинули, а ще 15 дістали поранення різної тяжкості.
"Серед них (постраждалих, ред.) двоє дітей — 6 і 8 років. Усі постраждалі зараз отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у важкому стані. На місці працюють усі відповідні служби", — написав Олег Кіпер.
В Одеській ОВА також поділилися фотографіями ударів ЗС РФ по житлових будинках у місті. Люди масово евакуюються з будівель за допомогою рятувальників і їм на місці надається необхідна допомога.
Через деякий час з'явилося оновлене зведення від обласної військової адміністрації. Кількість жертв зросла до трьох осіб і тіло одного з них витягли з-під завалів у триповерховій будівлі. Пошукові операції тривають.
Окремо Олег Кіпер прокоментував нічну атаку дронами-камікадзе по регіону. В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.
"В Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 "шахедів" знищили наші сили ППО", — йдеться в повідомленні.
Після нічної атаки постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
Нагадаємо, 29 грудня ЗС РФ здійснили масований обстріл мирних міст України і президент Володимир Зеленський відреагував на це. За його даними, було випущено понад сотню ракет і десятки людей отримали поранення. Кілька з них загинули.