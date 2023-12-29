ЗС РФ розформують квазі-незалежне формування "ДНР Каскад": в ISW дізналися деталі

За словами аналітиків, ці спроби можуть означати ліквідацію автономії окремих підрозділів, заміну командирів і встановлення тих самих правил і положень, що й для регулярних військ РФ.

До 31 грудня 2023 року російське військове командування, за деякими даними, планує розформувати оперативно-бойове тактичне з'єднання "Каскад" проросійських бойовиків "ДНР". Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 26 грудня.

Так зване "МВС ДНР" сформувало підрозділ "Каскад" у 2017 році, відтоді він діяв як напівнезалежне нерегулярне формування ЗС РФ. 26 грудня російські джерела повідомили, що Міноборони РФ розформує один із "найдосвідченіших, найбоєздатніших і найзлагодженіших підрозділів" на Донбасі після того, як російський Генштаб наказав "Каскаду" відійти зі своїх позицій.

Повідомляють, що російське військове командування вже розпочало виведення частин "Каскаду" з лінії фронту, у т.ч. 90 артилерійських систем і елементів безпілотної розвідки.

За даними російських джерел, чисельність особового складу "Каскаду" — 9000 осіб, а російські чиновники намагаються розформувати його перед новорічними святами, щоб не привернути увагу до захоплення власності та активів "Каскаду".

Користувачі соцмереж стверджують, що йдеться про перетворення на нову структуру, не пов'язану з окупаційною адміністрацією Донецької області.

Ще один "військкор" заявив, що розпуск "Каскаду" не має значення, оскільки його особовий склад заховався за регулярними військами в районі Великої Новосілки, що на кордоні Донецької та Запорізької областей, і був небоєздатний.

Судячи з усього, розформування цього підрозділу проводять у рамках зусиль Міноборони РФ щодо формалізації контролю над деякими нерегулярними силами.

На початку 2023 року у РФ доклали аналогічних зусиль із реструктуризації 1-го і 2-го окупаційних корпусів "ДНР" і "ЛНР", що в деяких випадках означало ліквідацію автономії окремих підрозділів, заміну командирів і встановлення тих самих правил і положень, що й для російських військ.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, ЗС РФ просунулися під Роботиним і до коксохіму в Авдіївці. Зі свого боку, ЗСУ атакують під Головкою.

Також повідомлялося, що українські військовополонені воюють на боці РФ на Донбасі.