Масований обстріл України: у ЗМІ підрахували, скільки РФ вартували випущені ракети й дрони

Українські міста атакували 158 повітряних цілей — ракет різних типів та ударних БПЛА. Лише запуск ракет типу Х-101 обійшовся Кремлю у понад мільярд доларів.

Вночі та вранці 29 грудня ЗС РФ атакували Україну, випустивши 158 повітряних цілей. Журналісти "Економічної правди" підрахували, у скільки країні-агресорці обійшлася ця "наймасштабніша атака з повітря".

Загалом Росія запустила по Україні:

36 дронів типу Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

8 крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

5 аеробалістичних ракет "Кинджал";

4 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Журналісти знайшли інформацію у відкритих джерелах щодо приблизної вартості кожної повітряної цілі. Зокрема, один "Кинджал" може коштувати 10 мільйонів доларів. Тобто запуск одразу п’яти таких ракет обійшовся країні-агресорці у 50 мільйонів доларів.

Іранські "Шахеди" — дешевші, ціна одного може становити від 20 до 50 тисяч доларів. Отже, 36 цих безпілотників вартують приблизно 720 тисяч доларів.

Ціна ракети Х-101 — 13 мільйонів доларів. Тобто лише на запуск цього типу ракет РФ витратила 29 грудня 1,17 мільярда доларів. Х-22 — дещо дешевша й оцінюється лише в один мільйон доларів. По Україні було запущено вісім таких, що обійшлося Кремлю у 8 мільйонів.

Ракета "Іскандер-М" може вартувати 3 мільйони доларів. За цю масовану атаку ЗС РФ запустили таких на 42 мільйони доларів.

У Х-31П та Х-59 ціна збігається — 500 тисяч доларів. Загалом на них Росія витратила 2,5 мільйона доларів.

За підрахунками ЗМІ, загалом запуск усіх ракет і ударних дронів по Україні 29 грудня обійшовся Москві у 1 мільярд 273 мільйони 220 тисяч доларів.

Нагадаємо, директор Defense Express Сергій Згурець попередив, що можливі ще атаки з боку ЗС РФ в останні дні цього року. Росія тривалий час накопичувала засоби ураження.

У Міненерго заявили, що внаслідок масованого обстрілу України є відключення світла у чотирьох регіонах.