Обстріл України: у Одесі уламок стелі ледь не убив священника, — соцмережі (відео)

Під час ракетного удару у церкві як раз справляли ранкову службу. Вибух, наслідки якого могли убити священника, відбувся десь неподалік, свідчить відео.

Під час ракетного удару РФ, який стався зранку 29 грудня, в Одесі посеред церкви упав уламок стелі. У момент російського обстрілу у приміщенні відправляли службу, а біля вівтаря перебував священник, розмахуючи церковним начинням. Про надзвичайну подію у релігійній установі розповіли у місцевому Telegram-каналі "Х* Одесса", розмістивши відповідне відео.

Запис зроблено камерою відеоспостереження, спрямованою у центр церковного приміщення. У інформаційному рядку видно, що дата подій — 29 грудня, час — 07:25. У кадрі з'являється священник, який справляє службу. О 07:25:33 чоловік реагує на якусь подію, тому що швидко починає іти. За якусь мить поруч з ним згори подають шматки стелі розміром один на два метри. Останні кадри запису показують священника, який дивиться на уламки.

У дописі не вказують, чи були інші люди у церковному приміщенні й чи вони не постраждали. У звітах Одеської обласної прокуратури та Нацполіції не згадують про цей інцидент.

Також не відомо, до якого патріархату відносить себе священник та його паства. Однак на порталі Opendatabot можна побачити, що близько 50 православних церков Одеси відкрито або приховано належать до УПЦ Московського патріархату.

Обстріл 29 грудня 2023 року — деталі

Зазначимо, зранку 29 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи чули в усіх регіонах — на півночі (Сумщина та Київщина), в центрі (Дніпропетровщина та Запорізька область), на сході (Харківщина), на півдні (Одещина) та на заході (Львівщина). Згідно з повідомленнями місцевих військових адміністрацій, ворожі ракети зруйнували квартири у житлових будинках, є руйнування на станції метро в Києві, у торговельному центрі у Дніпрі, у навчальному закладі у Львові.

О 13:00 29 грудня у Нацполіції повідомили про 150 постраждалих українців. Загинуло 18 людей, але це число може змінитись, бо завали ще розбирають. Серед поранених — діти 6 та 8 років.

Президент України Володимир Зеленський опублікував заяву, у якій розповів світу про черговий російський злочин і назвав кількість ракет, запущених по мирних містах країни. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що також кількості цілей на радарах сили ППО ще не бачили.