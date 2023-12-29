Ніколи не злетить у повітря: програма МіГ-41 приречена на провал, — експерт

На думку американського аналітика Брента Іствуда, російська авіаційно-космічна промислова база просто не в змозі приділяти МіГ-41 стільки часу і ресурсів, що літак вийшов зі стадії прототипу.

Російський "революційний" надзвуковий перехоплювач 6-го покоління МіГ-41, який мав прийти на зміну застарілим літакам МіГ-31, схоже, ніколи не злетить у повітря. Причиною цього є відсутність фінансування, необхідного для досягнення реального успіху програми. Таку думку висловив науковий співробітник групи технологій та інновацій військовий експерт Брент М. Іствуд у матеріалі журналу The National Interest.

"Чи існує російський винищувач, здатний розвивати швидкість від 4 до 5 Махів? Це те, що Росія хоче отримати для свого винищувача шостого покоління МіГ-41", — пише експерт.

Цей перехоплювач, зазначає Іствуд, мав відповідати всім сучасним вимогам: максимальна скритність, надвисока швидкість, реактивний двигун, здатність запускати та збивати гіперзвукову зброю, літати на висотах близького космосу для знищення супутників тощо.

Перший політ МіГ-41 нібито має відбутися 2025 року, однак, найімовірніше, цього не станеться.

"Очікується, що МіГ-41 замінить швидкісний і потужний МіГ-31 до 2030 року. Але, на жаль, найімовірніше, він ніколи не полетить", — переконаний Іствуд.

На якій стадії розробки перебуває МіГ-41

Аналітик також звертає увагу на заявлені розробниками технічні характеристики машини, згідно з якими МіГ-41 "легко забезпечить перевагу в повітрі над іншими винищувачами". Однак ця програма все ще перебуває на експериментальній стадії, в режимі дослідження і розробки. У кращому разі це демонстратор майбутніх технологій.

Тим часом виробник не дає публічних коментарів. Ще у 2018 генеральний директор "Мікояна" Ілля Тарасенко заявив, що МіГ-41 перебуває на стадії "експериментального проєктування". Тож, як висловився Іствуд, МіГ-41 — це радше пародія, ніж реальність.

На підтвердження своїх висновків експерт наводить низку аргументів. По-перше, для досягнення заявленої швидкості в 5 Махів (понад 6 тис. км/год) літак повинен мати спеціальну конструкцію. Причому при досягненні швидкості в 4 Махи машина повинна витримувати неймовірний рівень нагріву, а для польоту на великих висотах корпус літака повинен бути виготовлений з використанням спеціальних матеріалів.

Крім того, якщо МіГ-41 наблизитися за характеристиками до стратегічного американського літака SR-71 Blackbird, то йому знадобилося б значне технічне обслуговування для підтримки його в повітрі. Також невирішеними залишаються питання з озброєнням. Поки що незрозуміло, чи буде оснащений футуристичний літак гіперзвуковою зброєю, і ракети якого типу будуть на ньому встановлені.

Галас і пропаганда

Водночас Іствуд вказує на проблеми у Росії з багатоцільовими винищувачами Су-57, оскільки росіяни активно шукають міжнародних партнерів або покупців для фінансування подальшого розвитку літаків. Тому російська авіаційно-космічна промислова база просто не в змозі приділяти МіГ-41 стільки уваги, скільки потрібно для того, щоб машина пройшла шлях від концепції до прототипу і серійного виробництва.

"Важко передбачити сценарій, за якого МіГ-41 у найближчому майбутньому виявиться не просто галасом і пропагандою", — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що поки МіГ-41 перебуває на етапі проєктування, Росія проводить маневри на МіГ-31. 10 жовтня ці літаки взяли участь в імітації боїв над Беринговим морем на висоті близько 11 тисяч метрів.