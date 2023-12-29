В РФ "величезні" втрати в Україні: вийде з війни ослабленою, — генерал Бундесверу

Водночас, за словами німецького генерала, РФ вдається поповнювати війська, зокрема й військовополоненими. Він також зазначив величезні інвестиції у військову промисловість.

Росія в Україні зазнала величезних втрат щодо особового складу та техніки, її армія вийде з війни ослабленою, заявив високопоставлений німецький воєначальник в інтерв'ю журналістам у п'ятницю, 29 грудня. Про це повідомляє "Голос Америки".

Коментар представника армії ФРН прозвучав на тлі спроб Києва заручитися додатковою західною підтримкою для Сил оборони, що протистоять російській агресії.

Крістіан Фрейдінг, який відстежує військове постачання для України від Німеччини, в інтерв'ю Sueddeutsche Zeitung нагадав, що, згідно з даними західної розвідки, 300 000 російських солдатів було вбито або зазнали настільки серйозних поранень, що їх уже не можна мобілізувати для війни.

Згідно з розвідувальними даними США, які витекли цього місяця, з початку війни в Україні було вбито або поранено 315 000 російських військовослужбовців.

"Втрати росіян у живій силі та техніці величезні. Також вважається, що Росія втратила тисячі бойових танків і машин піхоти", — зазначив Фрейдінг, який також виконує роль радника міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

За його словами, російські збройні сили вийдуть з цієї війни ослабленими і кадрово, і в сенсі бронетехніки. Водночас німецький генерал також вказав на те, що військово-політичному керівництву вдається поповнювати лави військ РФ, "зокрема, використовуючи військовополонених".

"І, звичайно, ми бачимо величезні інвестиції у військову промисловість", — зазначив він, додавши також, що Росія демонструє значно більшу "стійкість", ніж очікували західні союзники на початку війни.

"Ми, можливо, не розуміли або не хотіли зрозуміти, що їхні союзники можуть їх постачати", — сказав він.

Нагадаємо, що 22 грудня в РНБО розкрили нові деталі знищення Су-34. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, літаки противника постійно заважали українським захисникам.

Також 27 грудня десантник ЗСУ розповів про важкі бої під Мар'їнкою. Щоденні втрати ЗС РФ у одній тільки Новомихайлівці становлять 1-3 одиниці техніки й 20-30 осіб.