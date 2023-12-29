Шквальний вогонь: "Мадяр" показав, як українські бійці допливають до лівобережжя Херсонщини (відео)

Командир підрозділу дронів також опублікував запис, імовірно, зроблений ворожим безпілотником "за мить до прицільного удару" по українських морпіхах у районі Кринок.

Командир роти ударних БпАК "Мадяр", за голову якого оголошено винагороду в 1 млн рублів, показав, як постачають українських захисників на лівому березі Дніпра. На опублікованих кадрах — човен ЗСУ, поблизу з яким видно численні розриви снарядів противника. Відео опубліковано на YouTube-каналі Magyar.

Військовослужбовець також показав відео, імовірно, зняте ворожим безпілотником, який наближався до позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

"Реальний жах... а це огляд очима... пілота-упиря. Наш човен тільки підходить до перехрестя. Немає часу тиснути управління і ми "валимо" відео, інакше, на відміну від АГС, керований дрон завдав би прицільного удару... Ще мить FPV-зависає наосліп і падає у воду", — розповів український захисник.

Що бачить пілот ворожого дрона на лівобережжі Дніпра — відео

Штурмові човни за ціною "мавіків"

До всього іншого, військовослужбовець повідомив про зібрані шляхом краудфандингу 180 комплектів штурмових човнів Whaly Boats. Голландський виробник човнів зробив суттєву знижку для ЗСУ. Першу партію придбали за ціною 3150 євро. А всі наступні замовлення — на 20% дешевше, тобто човен коштував менш як 100 тис. гривень.

"У нас один човен вийшов за спекулятивною ціною дрона "Мавік". Я нещодавно купував за ваші гроші терміново для підрозділу "Мавіки" по 80 тис. гривень. Тут у нас штурмові човни, добре захищені <...> І вони сьогодні реально працюють", — повідомив він.

Нагадаємо, що 28 грудня "Мадяр" показав, як знищуються FPV-дрони для мінування. БПЛА здатні нести та скидати в Дніпро аналоги якірно-літніх мін, вкрай небезпечних для човнів.

Також повідомлялося, що 20 грудня "Птахи Мадяра" знищили російський Т-80БВМ у районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.