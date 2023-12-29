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Воєнний фокус

Всупереч обмеженням Другої світової: Японія обладнала есмінець під запуски F-35B, — ЗМІ

Дмитро Лутович
Фото: Відкриті джерела | Японський військовий корабель класу Izumo

Накладені на Японію після Другої світової війни обмеження не дозволяють їй офіційно мати авіаносці. Однак ВМС країни мають намір посилювати свій потенціал на тлі потужності морських сил Китаю в Тихоокеанському регіоні.

Морські сили самооборони Японії завершили модернізацію двох кораблів класу Izumo, який фактично стали легкими авіаносцями. Завдяки реконструкції кораблі стали платформами для літаків, зокрема і для винищувачів-бомбардувальників F-35B. Про це 28 грудня повідомили оглядачі Defensa.

Примітно, що офіційно ці кораблі позначені у ВМС Японії як багатоцільові есмінці або вертольотоносці-руйнівники з маркуванням DDH-183 і DDH-184 відповідно. Річ у тім, що після закінчення Другої світової війни Японія перебуває під обмеженнями й не може мати власних авіаносців.

Однак досить поглянути на розсувну польотну палубу обох кораблів, щоб зрозуміти, що це за платформи насправді. Точніше, після модернізації, ці "есмінці" можуть нести не тільки вертольоти, а й експлуатувати винищувачі F-35 Lightning II версії B з вертикальною посадкою.

За словами авторів матеріалу, довжина злітної палуби у кораблів становить 248 метрів, причому зовні помітні зміни форми носової частини кораблів. Крім того, було проведено роботи з посилення конструкції, а також нанесено покриття, стійке до впливу тепла, що виділяється турбінами вектора тяги F-35B на польотній палубі.

Система освітлення злітної палуби теж була адаптована під літаки — встановлена спільна система точного заходу на посадку (JPALS) для полегшення посадки літаків 5-го покоління.

Що стосується цих кроків японських сил, то оглядачі звертають увагу на загальну ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Китай нарощує міць своїх морських сил.

"У нинішніх умовах в Індо-Тихоокеанському регіоні, коли китайський флот стає дедалі потужнішим, Японія більше не може залишатися економічним гігантом з обмеженим оборонним потенціалом", — підсумували оглядачі.

Раніше повідомлялося, що японська компанія KHI представила новий концепт підводного човна з системами вертикального запуску. Нові субмарини будуть оснащені системами для підвищення скритності, потужними засобами виявлення і поліпшеною маневреністю.