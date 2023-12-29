"Путін погрожував союзникам НАТО": Байден звернувся до Конгресу після масованого обстрілу РФ

За словами президента США, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони впливають на весь Альянс, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

На тлі масованої російської ракетної атаки у пʼятницю, 29 грудня, президент США Джо Байден закликав Конгрес активізуватися, "діяти без подальших зволікань" та ухвалити фінансування для України. Про це він заявив на офіційному сайті Білого дому.

За його словами, те, що Росія використала у цьому масованому обстрілі безпілотники та ракети для ударів по містах та цивільній інфраструктурі — яскраве нагадування світові, що після майже двох років повномасштабної війни мета президента Російської Федерації Володимира Путіна залишається незмінною.

"Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Його треба зупинити", — наголошує президент США.

Байден додав, якщо Конгрес не вживе термінових заходів у 2024 році, то США не зможе продовжувати надсилати зброю та "життєво важливі" системи ППО, які необхідні Україні.

"Перед обличчям цієї жорстокої атаки Україна розгорнула системи протиповітряної оборони, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери поставили в Україну протягом минулого року, щоб успішно перехопити та знищити багато ракет і безпілотників", — йдеться у заяві.

Крім того, президент США зазначив, що американський народ може пишатися життями, які допоміг врятувати та підтримкою, яку надав Україні, коли вона "захищає свій народ, свою свободу та незалежність".

За словами Байдена, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони "впливають на весь Альянс НАТО, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин".

"Путін не просто намагався знищити Україну, він також погрожував деяким нашим союзникам НАТО", — підкреслив президент США.

Як наголошує Байден, Сполучені Штати згуртували коаліцію з понад 50 країн для підтримки оборони України.

"Ми не можемо підвести наших союзників і партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія суворо судитиме тих, хто не відповідає на заклик свободи", — йдеться у повідомленні.

Масована ракетна атака ЗС РФ 29 грудня

Вранці 29 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті чого є загиблі та поранені мирні жителі. Звуки вибухів чули в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив близько 110 ракет, більшу частину збила ППО.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що 29 грудня відбулася наймасштабніша атака з повітря. Противник запустив 158 повітряних цілей, з яких знищено було 114. Йдеться про 27 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.