32 БПЛА за ніч: у Міноборони РФ повідомили про атаку дронів у чотирьох регіонах (відео)

За даними росЗМІ, вибухи могли пролунати на заводі "Кремний Эл" у Брянській області, де виробляють компоненти для ЗРК і комплексів "Іскандер". Пропагандистка Симоньян звинуватила Україну в ударах по приватних будинках і заявила, що Москва виступає за завершення війни.

У ніч на 30 грудня територію Російської Федерації було нібито масово атаковано безпілотниками. Про це повідомили Telegram-каналі Міноборони РФ.

Спочатку в оборонному відомстві противника заявили про те, що нібито вдалося присікти спробу "київського режиму" вчинити терористичні акти. У події традиційно звинуватили українську сторону.

"Атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивних снарядів системи залпового вогню. Черговими засобами ППО 13 реактивних снарядів було знищено над Бєлгородською областю", — ідеться в повідомленні.

Ближче до ранку 30 грудня в Міноборони РФ додали про нову атаку, яка нібито сталася. Цього разу вже йшлося про атаку БПЛА літакового типу по різних російських об'єктах.

Примітно, що зафіксовані повітряні об'єкти в небі були відразу в чотирьох областях.

"Черговими засобами ППО було знищено в повітрі та перехоплено 32 українських безпілотних літальних апарати над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей", — йдеться в повідомленні.

Атака БПЛА по РФ: що пишуть росЗМІ

За даними російського медіа Mash, ППО ближче до ночі працювала над Бєлгородом і районами, що розташовані недалеко від нього. У результаті нібито загинула одна людина і є постраждалі. Поранення осколкового характеру могли отримати жінка, дитина і чоловік. Ще одну людину контужено. Жодних підтверджень цьому надано не було на момент публікації матеріалу.

Російське медіа "Брянская улица" також стверджує, що два БПЛА атакували завод "Кремний Эл", який є другим за величиною в Росії з виробництва електроніки. Там випускали деталі для систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер". У Міноборони ніяк не коментували інцидент.

Головний редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян у своєму Telegram-каналі висловила обурення з приводу атаки. Вона вважає, що Росія б'є виключно по військових об'єктах, а ось Україна нібито чинить інакше.

"Ми б'ємо по їхніх військових об'єктах. Вони — по наших приватних будинках. Ми — щоб війна швидше закінчилася. Вони — шоб було", — йдеться в повідомленні.

У РФ заявили про масову атаку БПЛА у чотирьох регіонах Фото: Скриншот

Українська сторона ніяк не коментувала звинувачення росіян на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 29 грудня ЗС РФ запустили по мирних містах України понад 100 повітряних цілей, що призвело до руйнувань, жертв і постраждалих. Вибухи лунали в багатьох регіонах. Українська протиповітряна оборона збила більшу частину російських ракет.