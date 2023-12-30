Найбільша атака за кількістю жертв: Кличко оголосив у Києві 1 січня день жалоби

За словами мера столиці, рятувальники продовжують розбирати завали в Шевченківському районі й дістали вже 16 тіл українців. Рятувальна операція триватиме до завтра.

Після масованого ракетного обстрілу з боку Росії в Києві оголосили день жалоби. Діятиме він 1 січня, про що повідомив у своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, атака противника 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирного населення країни. Понад десять людей загинули внаслідок ракетних ударів.

"Наразі 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали", — заявив Віталій Кличко.

У зв'язку з цим 1 січня в Києві буде оголошено день жалоби.

У Київській міській військовій адміністрації також підтвердили, що кількість жертв збільшилася, а пошуково-рятувальна операція триває.

Атака на Київ 29 грудня: що відомо

Уранці п'ятниці російські окупанти запустили по мирних містах України понад 100 повітряних цілей, що призвело до руйнувань, жертв і постраждалих. При цьому більшу частину цілей вдалося перехопити українській системі протиповітряної оборони.

У Києві пошкодження зафіксовано одразу в кількох районах: Подільському, Святошинському, Шевченківському та Дарницькому. Також деяких руйнувань зазнала станція метро "Лук'янівська", однак через кілька годин відновила свою повноцінну роботу.

"У Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загоряння на території гаражів ліквідовано. Також зафіксовано пожежу на території складських приміщень та на нежитловій забудові", — повідомляли в КМВА.

Через добу влада повідомила, що померли 16 осіб, але пошуки людей під завалами тривають. Постраждали десятки громадян.

Нагадаємо, у США розповіли, як РФ відволікала ООН і готувала обстріл 29 грудня. Під час засідання організації росіянин скаржився на "негативні наслідки" Революції Гідності, поки російські окупанти розраховували траєкторію руху ракет і дронів для масованого обстрілу України, як розповів один із представників Вашингтона.