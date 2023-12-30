"Переговорів не буде": Україна висуне РФ ультиматум, який та прийме, — Подоляк (відео)

За словами радника глави ОП, протистояння є кривавим та інтенсивним, тому до нього були задіяні всі ресурси. Майбутнє завершення бойових дій буде об'єктивним розвитком.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що Україна не буде домовлятися з Російською Федерацією, а з боку Києва прозвучить ультиматум. Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук, яке було опубліковано 29 грудня.

"Переговорів не буде. У класичному сенсі слова. Будуть ультимативні вимоги до Російської Федерації на найвищому рівні, і Росія їх прийме. Це не парадокс, це об'єктивний розвиток війни, як війни, яку ми маємо", — заявив Михайло Подоляк.

Це протистояння, продовжує радник глави ОП, велике, активне, інтенсивне, важке і криваве. Для боротьби задіяні всі ресурси і західні партнери продовжать допомагати Україні, незважаючи на всі дискусії, які існують.

На Європейський союз очікує велика трансформація, яка вже сьогодні відбувається на континенті. У результаті активна допомога для України в боротьбі з Росією продовжиться, вважає Михайло Подоляк.

"Трансформація поведінки відповідних лідерів, які ще вчора не готові були брати на себе лідерство. І ставлення до України. Так, є певні зауваження, але вони й будуть. І на внутрішньому ринку вже сформувався такий кістяк людей, які точно розуміють, що буде, якщо Україна не виграє цю війну. І що буде далі відбуватися і з Україною, і з Росією, і зі Східною Європою", — продовжує Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін зрозумів історичну помилку 2022 року і спробував домовитися з Києвом, про що заявив колишній заступник глави МЗС Олександр Чалий. За його словами, літній саміт НАТО у Вашингтоні стане наступним стратегічним викликом Києва.

29 грудня в ГУР розповіли, що може змусити Путіна завершити війну. За словами заступника голови розвідки Вадима Скібіцького, Кримський півострів є вкрай важливою територією для противника, тому якщо бойові дії перенесуться туди, то це вплине на всю лінію фронту.