В ЗСУ показали рідкісний кадр танкового снаряду, який надійшов з Пакистану (фото)

122-мм снаряди виробляють на підприємстві Pakistan Ordnance Factories у межах цільового замовлення для потреб української армії та складують на базі ВПС Пакистану Нур-Хан.

Пакистан передав Україні боєприпаси для танків. Про це свідчать фото, зроблені на передовій. Світлини розмістили в Х (твітері) Weapons Illustrated OSINT-розслідувачів.

"Україна: одна з рідкісних фотографій пакистанського 125-мм танкового снаряда HE FS TK із запалом DRH-05, який стоїть на озброєнні української армії. Виробник Pakistani Ordnance Factories (POF)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вказаний боєприпас — це снаряд загального призначення з фугасно-фугасною речовиною, яким можна стріляти з 125-мм гладкоствольної танкової гармати Т-80 УД (Україна), Алхалід (Пакистан), ПТ-91 (Польща), Т-85 (Китай) або аналог.

Пакистанські 125-мм осколково-фугасні снаряди із запалом DRH-05

"Мілітарний" повідомляє, що ще у 2022 році стало відомо, що Пакистан відправляє морем через порт Гданська боєприпаси для України, зокрема, снаряди калібру 155 мм. Вантаж мав снаряди 155 мм, метальні заряди M4A2, капсулі M82 та підривники PDM. Натомість Пакистан, нібито, розраховував на допомогу України у модернізації вертольотів Мі-17 радянського виробництва.

Українські військові використовують пакистанські 122-мм снаряди для ствольної артилерії радянського виробництва. Також артилеристи ЗСУ почали використовувати реактивні снаряди Yarmuk пакистанського виробництва.

Експерти "Мілітарного" припускають, що допомогти могла Велика Британія, яка у 2022 році влаштувала свій "повітряний міст" між Пакистаном і Румунією та доставляла засекречені вантажі.

Пакистанські 125-мм осколково-фугасні снаряди із запалом DRH-05

Як пише російський "Военный осведомитель", ці снаряди й інше озброєння постачаються з Пакистану в Україну вже понад рік. 122-мм снаряди виробляють у Пакистані на підприємстві Pakistan Ordnance Factories у межах цільового замовлення для потреб української армії та складують на базі ВПС Пакистану Нур-Хан у Равалпінді (штат Пенджаб). Звідти партії снарядів забирають військово-транспортні літаки C-17 ВПС Великобританії, що прилітають на авіабазу, і розвозять їх до Румунії та Кіпру, звідки вже вантаж потрапляє на територію України.

"Починаючи із 6 серпня, згідно з даними сервісу Flightradar24, британські ВПС здійснювали практично щоденні рейси з Великобританії до Пакистану, а потім на Кіпр та Румунію. Очевидно, що Пакистан зробив свій вибір. При цьому російська влада все одно запросила військовий контингент із цієї країни на навчання "Схід-2022", проте Пакистан обмежився лише відправкою своїх спостерігачів", — зазначає "Военный осведомитель.

Нагадаємо, що США у 2023 році виділили для озброєння України 23 мільярди доларів, що на 1,8 мільярда більше, ніж у 2022 році. Лише останній пакет військової допомоги Україні загальною сумою 250 мільйонів доларів містить боєприпаси до тих систем, що вже передані ЗСУ, зокрема ракети до NASAMS, ПЗРК Stinger, ПТРК TOW, HIMARS, 155- та 105-мм боєприпаси тощо.

Раніше повідомлялося, що РФ планує в новому році виробляти гібридну РСЗВ з двома пусковими. Серійне виробництво планується розгорнути у 2024 році.