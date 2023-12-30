Бий своїх, щоб чужі боялися: окупанти штурмували власні позиції біля Діброви (відео)

Спочатку окупанти рознесли позиції з танку, а далі ринулися на штурм піхотою. Бійці ЗСУ зі збентеженням і подивом спостерігали за цим неординарним дійством біля Діброви на Луганщині.

На Лиманському напрямку на Луганщині в районі Діброви російські окупанти вирішили захопити свої ж позиції. Вони штурмували їх і наробили купу своїх 200-х і 300-х. Про цей чудернацький випадок повідомили аналітики розвідувальної спільноти DeepState.

"Біля Діброви ворог штурмував власні ж позиції, були 200-ті та 300-ті. К*цапи спочатку танком розібрали власну позицію, а потім почали штурмувати піхотою", — йдеться в повідомленні.

Найбільше здивовані тому, що відбувалося, були бійці 63-ї ОМБр ЗСУ, які спостерігали за цим неординарним "дійством" з дрона.

Аналітики зазначають, що цю позицію ЗСУ втратили кількома днями раніше, але не всі підрозділи РФ знали про це, тож ринулися завзято їх відбивати.

"Бої в лісі — це важко не тільки за своєю специфікою, а й тому, що тяжко орієнтуватися. Цей випадок, звісно, найбільш показовий. Шкода, що з об'єктивних причин не можемо залишити на відео сміх та коментарі пілотів", — зазначили в DeepState.

Нагадаємо, що в районі Синьківки на Куп'янському напрямку бійці ЗСУ за 35 секунд розгромили колону бронетехніки ЗС РФ. Було знищено 4 бронемашини — 2 танки (один з тралом) і 2 БМП.

Раніше повідомлялося, що поблизу села Новомихайлівка на Мар'їнському напрямку точаться важкі бої. Десантники ЗСУ кажуть, що вони швидше закінчаться, ніж росіяни.