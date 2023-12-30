Є стратегія на 2024 рік: Зеленський провів підсумкове засідання Ставки у 2023-му

За словами українського лідера, цього року Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море та зробила безпечнішим небо.

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили військові підсумки року і визначили стратегію на наступний рік. Про це повідомив сам український лідер.

"Підсумкова Ставка цього року. Підбили військові підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій і наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", — сказав він.

Також президент зазначив, що з урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на наступний рік.

Крім того, він наголосив, що поточного року Україна не здійснила жодного відступу на землі, повернула контроль над морськими територіями і забезпечила вищий рівень безпеки в повітряному просторі.

"Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному і кожному, хто віддає всі сили заради перемоги України", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу після масованого обстрілу РФ. За його словами, ставки цієї боротьби виходять далеко за межі України, адже вони впливають на весь Альянс, безпеку Європи та майбутнє трансатлантичних відносин.

Також глава Міноборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон передасть Києву сотні ракет ППО. Він зазначив, що президент РФ Володимир Путін зараз перевіряє оборону України і готовність Заходу її підтримувати.