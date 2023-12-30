"Удар відплати": ЗС РФ атакували Харків, є влучання у цивільну будівлю у центрі (фото)

В ОВА заявили, що по місту прийшлися щонайменше 6 ударів. 8 постраждалим надають допомогу.

Російські окупанти атакували Харків і влучили в центр міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Приблизно о 19 годині у Харкові пролунали кілька вибухів. Є влучання про інфраструктурі.

"Окупанти завдали більше 6 ударів. Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", — проінформував він.

За його словами, на цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи — стан середній, 4 — у легкому стані.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинків, магазинів та інших громадських місць, транспорту. Виключно цивільна інфраструктура", — наголосив Синєгубов.

Він додав, що усі служби працюють на місці.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що ЗС РФ вдарили в житловий будинок в центрі Харкова.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", — написав він.

Щонайменше чотири людини отримали поранення внаслідок ударів по Харкову.

Окупанти готуються до нового масштабного удару по території України. Про це повідомляють в російському Z-телеграм-каналі "Донецьк Z".

"Починається удар відплати. По цілях в Україні вже летить 8 груп (в одній групі 5 шт) ударних БпЛА "Герань". Новорічні свята в Україні можна скасовувати. Зараз перезаряджається не лише ППО Бєлгородського району, а й стратеги з балістикою та флот з "Іскандерами". Цілевказівники будуть уточнені найближчим часом", — йдеться в повідомленні.

Окупанти зазначили, що удари постійно завдають ударів по військовій інфраструктурі ЗСУ, зокрема, по вузлах логістики та енергетики.

Нагадаємо, що російські окупанти 29 грудня завдали ракетних ударів по Харкову. Місто атакували кількома хвилями.