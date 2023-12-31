Біля зруйнованої ракетою багатоповерхівки в Одесі запалили новорічну ялинку (фото)

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що попри те, що ялинка на тлі руїн має моторошний вигляд, вона є символом життя. Він висловив упевненість у тому, що тяга до життя поборе все.

Після ракетного обстрілу Одеси 29 грудня, коли один зі снарядів влучив у багатоповерхівку і спровокував пожежу з другого по п'ятий поверхи, убив двох людей та ще 10 поранив, мешканці кварталу прикрасили новорічну ялинку і запалили на ній гірлянду. Відповідне фото опублікувала пресслужба ДСНС в Одеській області. На знімку видно, що ялинка стоїть поруч зі зруйнованим дитячим майданчиком.

"Постраждалі сьогодні від обстрілів мешканці увімкнули гірлянду на ялинці, яка стоїть у самому центрі понівеченого внутрішнього двору багатоповерхівок. Таку жагу до життя і перемоги світла над темрявою мають тільки наші люди, тільки українці! Світло переможе! Життя переможе!" — ідеться в публікації.

Ялинка у зруйнованому дворі символізує нові надії Фото: Головне управління ДСНС України в Одеській області

У коментарях користувачі підтримали рятувальників.

"Усередині бід і руйнувань програється світло надії та волі. Це дивовижний вираз волі та відсутності відчаю. Нехай ця світлова точка буде символом сили та відродження для постраждалих", "Впораємося з усім. Нас не зламати. Треба триматися і підтримувати один одного", "Будемо жити", — пишуть люди під публікацією.

У коментарях користувачі не сумують

Спікер Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу "Еспресо" прокоментував вчинок одеситів.

"Моторошно від тієї ялинки, але вона є символом життя. Це нагадує нам, що на ворожі обстріли варто очікувати сьогодні, у новорічну ніч, два наступні дні та, зрештою, доки не закінчиться війна. Але тяга до життя поборе все. Мабуть, це головний підсумок цього календарного року. Сьогодні ми вистояли і маємо вижити наступного року. Українці мають досягти перемоги, про яку так мріяли мешканці того будинку, що постраждав від обстрілу росіян. Нам потрібно вистояти, щоб наступна ялинка була не такою сумною, як сьогодні", — заявив він.

Атака 29 грудня: що відомо

Атака ЗС РФ на Україну 29 грудня стала наймасштабнішою з початку війни. Росія атакувала Київ, Харків, Львів, Дніпро, Одесу, Сумську та Черкаську області ракетами і дронами-камікадзе. Загалом постраждали близько 120 міст і сіл, а також сотні цивільних об'єктів. За даними ЗСУ, було запущено 122 ракети різних типів і 36 дронів. Українській ППО вдалося збити 114 цілей — 27 "шахедів" і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, масований ракетний обстріл включав п'ять синхронізованих у часі хвиль, покликаних перевантажити систему ППО і ПРО.

В Одесі загинуло п'ятеро людей, причому про смерть пораненого 77-річного жителя міста, який став п'ятою жертвою, повідомив напередодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На ранок 31 грудня відомо, що внаслідок атаки загинули 39 осіб, 159 дістали поранення різного ступеня тяжкості, інформує "Громадське".

Раніше Фокус писав, що в Харкові водій автобуса після нічного обстрілу міста вийшов на рейс у костюмі Святого Миколая.