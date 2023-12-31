Удар по Kharkiv Palace: ЗМІ показали момент "прильоту" російської ракети (відео)

За даними голови Харківської обласної поліції Володимира Тимошка, на момент удару в готелі Kharkiv Palace було заселено 34 номери. Слідство встановило, що ЗС РФ використовували ракети "Іскандер-М".

Момент удару Збройних сил Російської Федерації по готелю Kharkiv Palace потрапив на відео. Відповідні кадри опублікувало медіа "Новини.LIVE Харків" 31 грудня.

На відео, знятому камерою автореєстратора, зафіксовано "приліт" російської ракети по будівлі готелю, який супроводжується яскравим спалахом.

Обстріл Харкова 30 грудня: що відомо

Нагадаємо, 30 грудня ЗС РФ атакували Харків. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали понад 6 ударів по центральній частині міста, пошкодивши цивільну інфраструктуру.

Пізніше чиновник повідомив, що станом на 31 грудня відомо про 28 поранених громадян. У лікарнях області на стаціонарному лікуванні перебувають 13 постраждалих від обстрілів окупантів — 8 жінок і 5 чоловіків.

Керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков заявив, що обстріл вівся з Бєлгородської області РФ. За його словами, пошкоджено готель Kharkiv Palace і житловий будинок на вулиці Гіршмана.

Голова Харківської обласної поліції Володимир Тимошко в коментарі "Суспільному" повідомив, що на момент удару в готелі Kharkiv Palace було заселено 34 номери. За його даними, ЗС РФ атакували місто ракетами "Іскандер-М".