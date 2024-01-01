Атака "шахедів" на Одесу: кількість постраждалих зросла, є загиблий

За інформацією очільника Одеської ОВА, крім осколкових влучень, були ще й прямі.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедів" по Одесі у ніч проти 1 січня є загиблий та поранені. Про це повідомив у власному телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Станом майже на 4-ту годину ранку в результаті атаки постраждали 9 осіб. З них один загинув, троє госпіталізовано. Решті медичну допомогу надали на місці.

Як повідомляє Олег Кипер, крім осколкових влучень, були ще й прямі.

Нагадаємо, що росіяни у новорічну ніч атакували Одесу ударними безпілотниками. У житлових будинках спалахнули пожежі внаслідок потрапляння уламків дронів.

Російська атака в ніч проти 1 січня

У новорічну ніч російські окупанти атакували Україну за допомогою дронів-камікадзе — "шахедів". Запуски БПЛА здійснювалися з південного напрямку, а вибухи було чути у кількох регіонах країни, включаючи Миколаїв, Одесу, Херсонську область та район міста Дніпро.

Повітряні сили України попереджають мешканців Львівської області про небезпеку.

"У Львівській області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які збивають ворожі "Шахеди", — зазначив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Наразі у Львівській області через уламки ворожого дрона горить музей Шухевича. На місце пожежі виїехали працівники ДСНС.

Фото: Telegram

На Миколаївщині в ніч на 01 січня зафіксували влучання. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.