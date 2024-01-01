"Без жодних вагань": Кім Чен Ин заявив про готовність знищити США та Південну Корею

Лідер КНДР закликав свою армію використати ядерну зброю в разі провокації. У Південній Кореї пообіцяли у відповідь швидкий кінець його керівництва країною.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію "ретельно знищити" США та Південну Корею в разі провокації. Про це 1 січня повідомили в AP News.

Саму Південну Корею лідер КНДР назвав "колоніально підпорядкованою державою", чиє суспільство "зіпсоване культурою янкі". Кім Чен Ин заявив, що в разі конфлікту для "придушення" сусідньої країни його військові мають використати усі доступні засоби — включно з ядерною зброєю.

У Міністерстві оборони Південної Кореї відповіли, що в разі ядерного удару їхні та американські сили вмить наблизять кінець уряду Кім Чен Ина.

Минулого тижня лідер КНДР вже повідомляв, що у 2024 році його війська запустять ще три супутники-шпигуни. Окрім того, країна має виготовити більше ядерних матеріалів та розробити ударні безпілотники.

31 грудня Кім Чен Ин також наголошував та розвитку ядерного потенціалу країни. Він звинуватив США та "інші ворожі сили" у протистоянні та заявив про готовність надати "смертельного удару".

"Щоб повністю знищити їх, мобілізувавши всі найжорсткіші засоби та можливості без жодних вагань", — додав лідер.

Водночас президент Південної Кореї Юн Сук Йоль у своїй новорічній промові повідомив, що посилить військові засоби превентивного удару та протиракетної оборони.

Експерти передбачають, що невеликі військові зіткнення між країнами можуть статися вже цього року — вздовж кордону. За прогнозами фахівців, КНДР випробує запуски міжконтинентальних балістичних ракет та іншу нову зброю.

У ЗМІ додали, що ядерний арсенал Північної Кореї оцінюють по-різному — від приблизно 20-30 бомб до понад 100. Очікується, що Кім Чен Ин продовжить посилювати свою риторику, щоб в разі перемоги Дональда Трампа на виборах змусити США до компромісу.

Нагадаємо, у ЗМІ інформували, що КНДР може вдатись до кібератак та кіберпровокацій під час виборів у США та Південній Кореї.

Також у ЗМІ передавали, що Кім Чен Ин наказав армії та оборонно-промисловому комплексу швидше підготуватись до війни.