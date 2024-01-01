Українці "почуваються покинутими": у Європі готуються до президентства Трампа, — ЗМІ

Європейські країни сподіваються продовжувати надавати Україні зброю ще принаймні рік у випадку, якщо США припинять допомогу. Водночас у британській розвідці не вірять, що 2024 рік принесе перемогу у війні.

Велика Британія та інші європейські країни прагнуть підготуватися на випадок, якщо Дональд Трамп переможе на виборах і США припинять підтримку України. Країни-партнери нарощують свої потужності, щоб мати змогу постачати зброю з боєприпасами ще принаймні рік. Про це йдеться в матеріалі The Times, опублікованому 31 грудня.

За даними ЗМІ, керівництво британської розвідки не вірить у перемогу України у 2024 році. Для такого великого прориву на передовій не вистачає людей і озброєння. Водночас і ЗС РФ не спроможні прорвати лінію фронту, розпочавши великий наступ.

В уряді Великої Британії переконані, що для поразки Кремля потрібен час, а Європа має бути готова допомагати Україні.

"Я думаю, що більшість усвідомлює, що (Володимиру, — ред.) Путіну не можна дозволити перемогти, оскільки це матиме серйозні наслідки для європейської безпеки", — сказав неназваний британський чиновник.

Без великого прориву очікується, що 2024 рік буде часом розтягування війни та перевірки рішучості Москви. Деякі західні чиновники переконані, що Україна зможе утримувати фронт без підтримки США, перебуваючи в обороні замість контрнаступу.

Неназване військове джерело розповіло, що українці "почуваються покинутими" через розбіжності між ЄС і США.

"На щастя, Велика Британія — єдина, хто твердо підтримує нас", — додав співрозмовник.

За його словами, від британських запасів зброї через війну в Україні нічого не залишилося. Попри це Велика Британія відігравала вирішальну роль у тому, щоб переконати інші країни надати зброю або сприяти постачанням.

Нагадаємо, 30 грудня в FT поділилися прогнозом на 2024 рік. У виданні переконані, що на виборах у США переможе Джо Байден.

Раніше в газеті BILD із покликанням на розвідку публікували плани Росії на наступні роки війни. За даними ЗМІ, Кремль прагне, щоб ЗС РФ до кінця 2024 року повністю захопили Донецьку та Луганську області, а також просунулися на Харківщині.