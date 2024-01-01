Канада поставила в Україну додаткові системи NASAMS і ракети до них, — Зеленський

Зеленський поінформував Трюдо про наслідки обстрілів України російськими військовими. Особливу увагу вони приділили обговоренню посилення ППО.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, обговоривши з ним питання посилення безпеки країни, яка постійно зазнає обстрілів із боку ЗС РФ, повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, Зеленський розповів Трюдо про наслідки російських ударів ракетами та "шахедами" по цивільних об'єктах у Сумській, Одеській, Донецькій, Львівській, Київській, Херсонській і Полтавській областях із загиблими та пораненими.

Український президент зазначив, що тільки напередодні Нового року та в першу ніч 2024-го сили ППО знищили понад 80 ударних дронів-камікадзе.

"Я вдячний Джастіну за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема, за постачання додаткових NASAMS-систем і ракет до них. Обговорили роботу над гарантіями безпеки, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди", — написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Під час бесіди йшлося і про підготовку четвертої зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав у межах реалізації Української формули миру, що відбудеться вже в середині січня в Давосі.

"Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідно для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері. Ми цінуємо взаємодію з Канадою та вдячні за кожен прояв підтримки нашої держави, нашої незалежності", — підсумував президент.

У вересні стало відомо, що Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у межах якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин. Про це Джастін Трюдо заявив у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента України Володимира Зеленського.

24 листопада 2023 року Канада оголосила, що передасть Україні 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada, що базується в Онтаріо, і патрони до них.

Раніше Фокус писав, скільки військової допомоги отримала Україна у 2023 році.