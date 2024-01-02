Втрати як у Бахмуті: екскомандир роти "Айдару" проаналізував ситуацію в Авдіївці (відео)

За словами Євгена Дикого, на сьогодні ключовим напрямком оборони в місті є коксохімічний завод. Там українські військові активно ведуть операції проти окупантів, які постійно намагаються встановити свої позиції в промисловій зоні.

Ситуація в Авдіївці у Донецькій області стала стабільнвшою. Українські військові успішно ліквідовують російських окупантів у масштабах, співмірних із Бахмутом 2022 року. Про це повідомив ветеран АТО й екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий у інтервʼю "24 Каналу".

За його словами, на сьогодні ключовим напрямком оборони в Авдіївці є коксохімічний завод, котрий має багато поверхів під землею та міцні бетонні перекриття.

Із того місця захисники активно ведуть операції проти ЗС РФ, які постійно намагаються встановити свої позиції в промисловій зоні.

"Там фактично відбувається "Бахмут 2.0" приблизно з таким самим співвідношенням втрат між нашою стороною і тою стороною", — наголосив екскомандир.

Ветеран АТО зазначив, що під час перших фаз ворожого наступу активно діють батальйони "Штурм-Z", за якими слідують регулярні російські підрозділи, однак вони зазнають величезних втрат.

Дикий додає, що під час затяжної війни важливим показником успіху є завдані втрати супротивнику, і в цьому плані Україна здобуває перемогу.

"Не так навіть важливо, чи ми назавжди утримаємо Авдіївку, але нам наразі дуже вигідно подовше її тримати, поки там відбувається перемелювання їхньої живої сили в індустріальних масштабах", — запевняє експерт.

Як наголошує екскомандир роти батальйону "Айдар", основне завдання на відповідному напрямку — зберегти контроль над трасою через Орлівку. Якщо це вдасться, зазначає Дикий, то українські військові зможуть довгий час утримувати позиції та ефективно знищувати ворога. Наразі дорогу прострілюють, але захисники можуть використовувати її.

Нагадаємо, раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що поблизу Авдіївки бійці ЗСУ відбили в окупантів раніше втрачені позиції, ще й набрали полонених. За його словами, бій вела окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

29 грудня у звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Російські джерела зазначили, що окупанти також просунулися на північному заході від Авдіївки в районі Красногорівки та в напрямку Авдіївського коксохімічного заводу, проте ISW не бачив доказів цього.