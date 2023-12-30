Біля Авдіївки 4 бійці ЗСУ буквально "викурили" окупантів з бліндажу і захопили позиції (відео)

Російських окупантів на ворожій позиції було більше, ніж українських піхотинців, але вони змогли ліквідувати двох окупантів, а решту взяти в полон.

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Поблизу Авдіївки бійці ЗСУ відбили в окупантів раніше втрачені позиції ще й набрали полонених. Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, бій вела окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького.

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"Чотири українські піхотинці буквально викурюють російських окупантів з раніше втраченої позиції на Авдіївському напрямку. Двох військовослужбовців ЗС РФ ліквідовано, ще четверо потрапили у полон", — проінформував журналіст.

На оприлюднених кадрах видно уривок штурму. Бійці президентської бригади впритул наблизилися до ворожої позиції і знешкодили двох ворожих солдатів. Далі вони підійшли до бліндажу окупантів і один із українських захисників кинув в бліндаж запальну суміш. Окупнати почали вибиратися з палаючого бліндажа з піднятими руками.

Нагадаємо, що п'ятеро бійців ЗСУ відбили позиції у ЗС РФ поблизу Синьківки та захопили полонених. Штурмова група українських воїнів діяла за підтримки танка.

Раніше повідомлялося, що танк ЗСУ залетів на позиції росіян у "звільненій" Мар'їнці та розстріляв їх упритул.