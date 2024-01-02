Масований обстріл України: РФ запустила "кинджали", вибухи пролунали в Києві та Харкові (фото)

За попередньою інформацією, у небі перебували одночасно дев'ять винищувачів МіГ-31. Унаслідок масованих ракетних ударів є постраждалі в Києві та Харкові.

Зранку 2 січня під час масованої ракетної атаки ЗС РФ випустила аеробалістичні ракети типу "Кинджал" у напрямку Києва. Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

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Після повідомлення про небезпеку через ракети "Кинджал" нові потужні вибухи пролунали в Києві та Харкові. Кореспонденти Фокусу повідомляли про відключення світла в столиці.

Також вибухи пролунали в Харкові. За словами мера міста Ігоря Терехова, Харків перебуває під масованим ракетним ударом. Мешканців попередили, що перебувати поза укриттям вкрай небезпечно.

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Невдовзі мер Харкова повідомив про влучання в середмісті в районах житлової забудови. Унаслідок атаки виникла пожежа, на місці працюють відповідні служби. Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих

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Також у Повітряних силах повідомили про повторні пуски аеробалістичних ракет у сторону Києва. Попередньо Росія підняла в повітря дев'ять літаків Міг-31.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляє про влучання на територію цивільної інфраструктури в Подільському районі. Зокрема, унаслідок ракетної атаки пошкоджено газову трубу.

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Також у деяких районах Києва є проблеми з водопостачанням – відсутній тиск у водопровідній мережі.

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У ДТЕК повідомляють про перебої з електропостачанням у декількох районах Києва. Через ракетну атаку без світла частина будинків у :

Шевченківському районі;

Святошинському районі;

Голосіївському районі;

Оболонському районі.

Нагадаємо, зранку 2 січня Росія здійснила масово атакувала ракетами Київ і Київську область. Пуски ракет здійснювалися стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС. Також росіяни запустили Х-59 із тактичної авіації. Кореспонденти Фокусу повідомляють про потужні вибухи та перебої в електропостачанні.