Десятки поранених і пуски "кинджалів": подробиці масованих ударів по Києву та Харкову

Відомо про одну загиблу людину та 40 поранених у Харкові. У Києві спостерігаються перебої з водою, світлом, газом і зв'язком.

Внагслідок масованих ракетних ударів у Києві постраждали шість районів. Через падіння уламків ракет спалахнула пожежа у складському приміщенні, є знеструмлення та пошкодження об'єктів інфраструктури. У Харкові від удару РФ загинула одна людина. Про наслідки ракетної атаки ЗС РФ ідеться в Telegram-каналах мера столиці Віталія Кличка та мера Харкова Ігоря Терехова.

За словами Кличка, пошкодження внаслідок російського удару є в таких районах міста:

Подільський район — пошкодження об'єкта цивільної інфраструктури, пожежа в кількох місцях. Зокрема, горить у складському приміщенні. Площа займання — близько 2 тис. кв. м. Є пошкодження газової труби;

Святошинський район — влучання в об'єкт цивільної інфраструктури;

Печерський район — влучання в дах багатоповерхового будинку, внаслідок чого почалася пожежа. Також є виклик ще за однією адресою, написав Кличко, але не уточнив, що там сталося;

Оболонський район — пожежа на складі;

Деснянський район — пожежа в приміщенні супермаркету;

Солом'янський район — пошкодження та загоряння в багатоквартирному будинку. Отримали поранення 16 людей, із них 15 доправили до лікарні.

Також мер повідомив, що деякі об'єкти на території столиці знеструмлені, і спостерігається зменшення тиску води.

О 9:32 Віталій Кличко повідомив, що в будинку в Солом'янському районі рятувальники деблокували 17 людей, 117 людей вивели зі споруди.

"Постраждали наразі 20 людей. 19 із них медики госпіталізували. У будівлі загоряння та сильне задимлення. Усі служби працюють на місці", — додав мер.

О 9:16 кореспонденти Фокусу повідомили про чергові вибухи в Києві. Водночас моніторингові канали вказують, що можлива робота сил ППО. Про наслідки нової атаки РФ місцева влада поки що не повідомила.

Ігор Терехов о 8:03 повідомив, що в Харкові внаслідок удару РФ у середмісті виникла пожежа. На місце займання виїхали пожежники.

Голова Харківської ОВА додав деталі до ранкових подій. За словами посадовця, росіяни вдарили по місту близько чотирьох разів. Орієнтовний час — близько 7:20. Район, який опинився під ударом, — Шевченківський. За попередніми даними, загинула одна людина, отримали поранення 22 людей, із них 16 доправлено до лікарні. Ворог пошкодив житлові будинки й автомобілі, уточнив чиновник.

Пізніше Терехов уточнив кількість жертв російського обстрілу. За словами посадовця, 41 людина отримала поранення внаслідок пошкодження багатоповерхівки.

Обстріл України — деталі удару 2 січня

Зазначимо, зранку 2 січня Повітряні сили ЗСУ попередили про активізацію майже двох десятків російських літаків Т-95МС, які поступового вийшли в точку пуску ракет. Пізніше стало відомо, що РФ дійсно запустила ракети Х-47 "Кинджал", які загрожували Києву. Місцеві жителі повідомили про вибухи в кількох районах, також писали, що подекуди зникло світло та зв'язок.

У ніч із 1 на 2 січня росіяни атакували Україну зграєю дронів-камікадзе. Згідно із заявою Повітряних сил, збили всі російські БПЛА. Унаслідок падіння уламків у столиці виникла пожежа, повідомили в КМДА.