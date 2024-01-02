Європа розробляє план допомоги Києву в разі перемоги Трампа, — The Times

Високопосадовець із уряду Британії наголосив, що президенту РФ Володимиру Путіну не можна дозволити перемогти, "оскільки наслідки для європейської безпеки будуть серйозними".

Велика Британія та інші європейські країни готують стратегію допомоги Україні у випадку перемоги на президентських виборах у Сполучених Штатах Дональда Трампа та припинення підтримки з боку Вашингтона. Про це повідомляє The Times із поклканням на джерело в британському уряді.

За його інформацією, в Європі відчайдушно намагаються розширити виробничі потужності, аби мати можливість постачати зброю та боєприпаси до України з метою стримання Росії, навіть якщо не буде підтримки з боку США, щонайменше протягом року.

Анонімне джерело видання зазначає, що дехто в британському уряді переконаний, що для перемоги над президентом Російської Федерації Володимиром Путіним потрібен лише час, а Європа має бути готовою допомогти Україні просуватися вперед без підтримки Сполучених Штатів.

"Він робить ставку на Трампа, але Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки", — каже співрозмовник видання.

Зокрема, високопосадовець із уряду Британії наголосив, що Путіну не можна дозволити перемогти, "оскільки наслідки для європейської безпеки будуть серйозними".

Як зазначає видання, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Також The Times додає, що, за даними керівників військової розвідки Британії, Україна "не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році", оскільки в неї "немає ні живої сили, ні зброї для великого прориву".

У вересні стало відомо, що Канада підготувала новий пакет військової допомоги для України на майже 483 млн доларів США, у межах якого протягом наступних трьох років передадуть 50 броньованих машин. Про це Джастін Трюдо заявив у Палаті представників під час візиту до парламенту Канади президента України Володимира Зеленського.

24 листопада 2023 року Канада оголосила, що передасть Україні 11 тисяч штурмових гвинтівок виробництва компанії Colt Canada, що базується в Онтаріо, і патрони до них.

Раніше Фокус писав, скільки військової допомоги отримала Україна у 2023 році.