Не просто так: на Луганщині після майже року ізоляції увімкнули мобільний інтернет, — ОВА

У захоплених населених пунктах Луганської області з’явився інтернет. У прифронтових містах і селах він не працює, але там встановили таксофони для внутрішніх дзвінків.

У тимчасово окупованій частині Луганської області з’явився мобільний інтернет. Його не було майже рік, якщо не враховувати декілька тижнів у квітні та травні. Про це 2 січня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Артем Лисогор.

За його словами, припинення цифрової ізоляції на Луганщині — це елемент передвиборчої компанії РФ.

"Утім, інтернету, як і зв’язку, не дочекаються в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, населених пунктах Сватівщини, Кремінщини, у Троїцькому та навколо", — зазначив Лисогор.

Чиновник пояснив, що інтернет, як і раніше, намагаються "ловити" в окремих місцях, куди непрогнозовано дістає покриття.

Згодом керівник Луганської ОВА додав, що цифровізація "не залишилася осторонь" і прифронтових населених пунктів. Зокрема, у Рубіжному окупанти урочисто встановили два вуличні таксофони.

"Тепер їх загалом 10 — на декілька міст", — уточнив Лисогор.

Такі таксофони розраховані лише на дзвінки в межах населеного пункту. Дзвонити можна тільки на стаціонарні номери, якщо такі залишилися або були встановлені повторно.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України хочуть провести вибори президента РФ. У Росії заявили, що навіть готові до спроб зірвати голосування, але "впораються".

Секретар РНБО Олексій Данілов попереджав, що після виборів у березні Росія почне тотальну мобілізацію населення.