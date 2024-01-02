Ту-95МС та Ту-95МСМ. Що відомо про бомбардувальники, якими РФ бʼє по Україні

Під час масованого обстрілу України 2 січня 2024 року ворог застосував бомбардувальники Ту-95 для ударів крилатими ракетами Х-101 та Х-55/Х-555.

2 січня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Крилаті ракети ворог запускав зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та модернізованих Ту-95МСМ. Фокус розібрався, що відомо про російські літаки.

В російському арсеналі стратегічної бомбардувальної авіації є три типи літаків:

Ту-22 та модифікації;

Ту-95 та модифікації;

Ту-160 та модифікації.

Ту-95 — це найстаріший й перший міжконтинентальний бомбардувальник для СРСР. Його перший політ відбувся у 1952 році, а прийнято на озброєння літак у 1956 році. Необхідність розробки пояснювалась тим, що США вже мали на озброєні Convair B-36, який міг би дістати до кордонів СРСР, тому керівництво Радянського союзу поставило завдання створити відповідь.

B-36 Повітряних сил США Фото: Вікіпедія

Літак Ту-95 розробило КБ "Туполев". Він є єдиним бомбардувальником з турбогвинтовими двигунами та одним із символів холодної війни. За майже 70 років в експлуатації у РФ модернізували базовий Ту-95. Особливістю Ту-95МСМ є заміна двигунів на НК-12МВМ, нова навігаційна система, система управління, а також він став носієм ракет Х-101 та Х-102.

Версія Ту-95МС серійно виготовляється з 1982 року, відтак найстарішому літаку 40 років. Проте, як зазначають на Defense Express, вік бомбардувальника не є прямим показником його ефективності. З початку серійного виробництва у 1956 році до появи Ту-95МС пройшло 30 років. За цей час літак пройшов серію модифікацій та модернізацій, які дозволили зробити бомбардувальник надійним. За оцінками видання, реальна кількість боєздатних Ту-95МС складає 50%.

Основні характеристики Ту-95

Літак Ту-95 має бойове навантаження 5 тонн, а максимальне при цьому складає 12 тонн. При цьому версія Ту-95МС має максимальне бойове навантаження 20,8 тонни, а звичайне — 7,6 тонни. Далі наведемо характеристики бомбардувальників Ту-95 та Ту-95МС в дужках.

Ту-95МС з ракетами

Максимальна швидкість — 890 км/год (830 км/год).

Крейсерська швидкість — 750 км/год (до 700 км/год).

Максимальна дальність — 12 100 км (до 10 500 км).

Максимальна висота польоту — 12 000 метрів (до 10 500 метрів)

За даними довідника Military Balance 2023, на озброєнні Повітряно-космічних військ є 60 бомбардувальників Ту-95 двох модифікацій "МС" та "МСМ". Проте невідомо, скільки з них готові до виконання завдань.

Тактико-технічні характеристики Ту-95:

довжина — 49 м;

висота — 13 м;

екіпаж — 7 осіб;

розмах крил — 50,04 м.

Яке озброєння несе бомбардувальник Ту-95

Варто зазначити, що основне завдання літаків Ту-95 — це знищення стратегічних обʼєктів в тилу ворога за будь-яких погодних умов. Для цього літак має підвіски для крилатих ракет та бомб. Двигуни НК-12 мали високий коефіцієнт корисної дії. Відтак арсенал ракет є таким:

до 8 крилатих ракет Х-101;

крилаті ракети Х-102 з термоядерними боєголовками;

до 6 крилатих ракет Х-55 та Х-555.

При цьому варто зазначити, що Х-101 можуть бути на озброєні лише у версії літака Ту-95МСМ на зовнішній підвісці.

Ту-95МС були на озброєнні Україні. Проте всі літаки були утилізовано, передані в музей, а три літаки передали в Росію за борги за газ.

Роль Ту-95 на війні проти України

Російські війська регулярно використовують стратегічні бомбардувальники Ту-95 для обстрілів України, включно з цивільними обʼєктами. В останніх атаках 29 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року саме вони запустили по Україні ракети Х-55 та Х-101. Під час удару 2 січня Повітряні сили України змогли збити:

10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

59 із 70 крилатих ракет типу Х-101, Х-55 та Х-555;

3 з 3 крилатих ракет "Калібр".

Перехоплення цілей Повітряними силами України Фото: Повітряні сили України

Крилата ракета Х-101 має дальність ураження близько 5500 км. Маса бойової частини складає 400 кг, а загальна маса ракети складає 2200-2400 кг.