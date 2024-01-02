Вночі збили 100% "шахедів": у ЗСУ розповіли про тактику російської масованої атаки (відео)

У Повітряних силах заявили, що ворог розпочав масовані обстріли, про які усі питали. За їхніми даними, у Росії ще багато ракет, і ЗС РФ витрачають накопичене.

Вночі та зранку 2 січня Україна зазнала масованої атаки ЗС РФ. Деталями щодо ворожої тактики та роботи ППО в ефірі телемарафону поділився речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, ворог продовжує використовувати різні типи озброєння. Пізніше військові офіційно повідомлять, скільки "Кинджалів" було запущено і скільки з них вдалося знищити. Те ж стосується і крилатих ракет.

"Було багато бортів в повітрі, були пуски ракет. Багато засобів повітряного нападу полетіло в столицю", — розповів Ігнат.

Він висловив сподівання, що робота захисників неба під час цього обстрілу буде не менш успішною за роботу під час попередньої масованої атаки.

За даними Повітряних сил, вночі ЗС РФ запустили по Україні 35 дронів типу Shahed. Безпілотники розлетілись по всій території країни, але 100% з них були знищені силами ППО. Для відбиття атаки захисники неба використали різні засоби.

"Типова атака — спершу б’ють "шахедами", потім ракетами. Вони так робили минулого року, коли атакували критичну інфраструктуру", — заявив Ігнат.

Він пояснив, що ворожі ракети завжди також летять з різних напрямків. Речник нагадав, як усі запитували про початок масованих обстрілів. З його слів, от ці атаки й почалися. Росія накопичує ракети, але і витрачає їх.

"Нещодавно ворог витратив 90 ракет повітряного базування. Приблизно таку кількість вони можуть накопичувати загалом за місяць", — підкреслив військовий.

Він додав, що, на жаль, країна-агресорка має ще багато ракет у запасі.

Коментар Юрія Ігната про обстріл 2 січня

Масований обстріл України 2 січня: деталі

Вночі на 2 січня ЗС РФ у кілька хвиль запустили дрони-камікадзе Shahed-136. Вони з різних напрямів прямували у столицю, кияни та мешканці інших регіонів повідомляли про роботу ППО.

Зранку Україну атакували крилаті ракети, запущені з літаків Ту-95МС. У Києві та Київській області почала працювати ППО. Уламок ракети впав у Голосіївському районі столиці.

Згодом по Києву запустили "Кинджали". У деяких районах столиці зникли світло й вода, у Подільському районі ракета влучила на територію об’єкта інфраструктури. Також під масованим ударом опинився Харків — там ракети влучили у райони житлової забудови.

Загалом у Києві, зі слів мера Віталія Кличка, є пошкодження у шести районах. Зокрема, ворогу вдалося уразити кілька об’єктів цивільної інфраструктури та спричинити декілька пожеж. Також постраждали житлові будинки. Відомо про 16 постраждалих, 15 з них були госпіталізовані.

У Харкові під ударом був Шевченківський район. Відомо про 41 постраждалого. ЗС РФ вдалося пошкодити багатоповерхівку у місті.